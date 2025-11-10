PREMIJEROV OSVRT
Plenković: Izbor Dejana Medakovića za temu izložbe u Zagrebu nije bio primjeren
Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije na glavne društveno političke teme u zemlji.
Svakako, to su kulturološke manifestacije srpske manjine, odnosno, napadi kojima su izloženi.
"Naš je stav da izbor Dejana Medakovića za izložbu nije bio primjeren. Bilo bi nam puno draže da je odabrana neka druga aktivnost. Jednako tako, uvijek naglašavam, temelj suvremene Hrvatske je Domovinski rat. I zato hrvatski branitelji moraju uživati svako poštovanje."
"Mi smo za uključivu i stabilnu Hrvatsku"
Istaknuo je pritom da studeni jest osjetljiv mjesec zbog obljetnice pada Vukovara, ali i nedavnog pronalaska tijela ubijenih na Ovčari, kao i njihovih pogreba. Među njima i onog Jean-Michela Nicoliera, koji je izazvao posebnu pažnju.
"Radit ćemo sve da podjele u društvu budu što manje, ali proteklih mjeseci polarizacija je izraženija, bilo da dolazi s lijevog spektra i krajnje desnice. Mi smo za uključivu i stabilnu Hrvatsku. Tko želi ostvariti političke ciljeve kvazipokušajima destabilizacije vladajuće većine, mogu im reći da to neće proći. Idući izbori su daleko ispred nas i mi ćemo se baviti onime što najbolje radimo, a to je dizanje životnog standarda."
Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček tražio je odgodu predstave "Srpkinja" i istaknuo da je osjetljiva.
"Ne mislim da bi srpska manjina morala odustati od svih aktivnosti. Međutim, ovo u petak, s obzirom na šire aktivnosti gospodina Medakovića, pri čemu ne mislim na dio vezan za umjetnost i kulturu. Logično je da u osjetljivom vremenu to izaziva određene tenzije. Nismo se bavili ovime u Vukovaru, a ono što želimo jest da sve manjine imaju mogućnost održavati svoje aktivnosti. Ta politika nam je glavna odlika posljednjih desetak godina. A na svakome je da dobro promisli kakav sadržaj iznosi u svojim aktivnostima. Nema tu nekog cenzora, mislim da bi svi trebali imati dovoljno zrelosti prepoznati što da, a što ne."
Komentirao je i prosvjed u Splitu, gdje se zahtijevalo puštanje privedenih zbog prekida Dana srpske kulture.
"Poruka je jasna, riječ je o organizaciji od strane navijačke skupine. Dakle, dio ljudi koji su, temeljem odluke istražnog suca, zadržani u pritvoru. Nisam to shvatio kao prosvjed protiv vlasti. Poruka koja se šalje, što se tiče Vlade, svi imaju pravo prosvjedovati, no hrvatsko pravosuđe je neovisno i donose svoje odluke temeljem merituma. Ponašanja van zakona ne mogu ostati bez reakcija institucija države. Već sam rekao, zakon ulice neće proći. To smo pokazali. Želimo poštovanje prema svima i da se svi ponašaju u skladu sa zakonima."
Ulica sve glasnija?
"U Zagrebu se ništa nije dogodilo, osim uzvikivanja parola. Split je bio osiguran, ništa se nije dogodilo na prosvjedu. Ljudi šalju poruke, a država funkcionira. Da, ni u Rijeci se ništa nije dogodilo. Kao što smo u krizama pokazali snagu države, tako smo i sad. Nije realno da se ulica zbiva, a da država stoji skrštenih ruku. Unaprijed sam rekao da je svaka od aktivnosti pokrivena policijom. Nažalost, to je tako, ali ako tako mora biti, mi smo spremni."
Osudio je pokliče "Za dom spremni", koji su sve češći. Ljevica ustraje na tome da odgovornost leži na Plenkoviću i njegovoj vlasti.
"To je problem koji postoji puno duže. I u vrijeme Milanovića, Račana... Ta tema je stalno tu, a da ljevica pretjerano jaši na tim temama, to je jasno", zaključio je premijer Andrej Plenković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare