"Ne mislim da bi srpska manjina morala odustati od svih aktivnosti. Međutim, ovo u petak, s obzirom na šire aktivnosti gospodina Medakovića, pri čemu ne mislim na dio vezan za umjetnost i kulturu. Logično je da u osjetljivom vremenu to izaziva određene tenzije. Nismo se bavili ovime u Vukovaru, a ono što želimo jest da sve manjine imaju mogućnost održavati svoje aktivnosti. Ta politika nam je glavna odlika posljednjih desetak godina. A na svakome je da dobro promisli kakav sadržaj iznosi u svojim aktivnostima. Nema tu nekog cenzora, mislim da bi svi trebali imati dovoljno zrelosti prepoznati što da, a što ne."