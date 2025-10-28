Rasprava o Jasenovcu podijelila zastupnike, Jandroković prebacuje odgovornost na organizatore

Jandroković se nije složio s time poručivši da DOMiNO i Hrvatski suverenisti imaju svoj klub i mogu organizirati okrugli stol i konferenciju za tisak te odgovaraju za tamo izrečeno. Po saborskom Poslovniku ne postoji proceduralna mogućnost da se bilo što zabrani, naglasio je i dodao da on kao predsjednik Sabora nije "gospodar Sabora niti cenzor" da određuje što će se govoriti.