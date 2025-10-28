Prosvjed zbog skupa o Jasenovcu u Saboru: To se u tu ne radi! Možete imati okrugle stolove u komercijalnom prostoru, ne u Saboru!

Podsjetimo, iz Documente, Centra za suočavanje s prošlošću, poručili su jučer kako je sramotno to što Hrvatski sabor dopušta sudjelovanje na otvorenom stolu Nikoli Baniću, Igoru Vukiću i Slobodanu Prosperov Novaku, "koji godinama umanjuju broj žrtava te negiraju zločine koje su ustaše u Jasenovcu činile".