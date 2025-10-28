Prosvjed zbog skupa o Jasenovcu u Saboru: To se u tu ne radi! Možete imati okrugle stolove u komercijalnom prostoru, ne u Saboru!

U organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti u Saboru se održava okrugli stol "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca", na kojem sudjeluju Igor Vukić, diplomirani politolog, autor triju knjiga o Jasenovcu, Nikola Banić, znanstvenik i istraživač, Slobodan Prosperov Novak, povjesničar književnosti i Krešimir Čabaj, zastupnik u Hrvatskom saboru.
Protiv održavanja ovakvoga skupa u prostoru Hrvatskog Sabora ustao je SDP i neke nevladine udruge.
"To se u Saboru ne radi"
Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić danas je upravo iz Jasenovca komentirao ovaj događaj.
"To se u Saboru ne radi. Možete imati okrugle stolove u komercijalnom prostoru, ne možete to raditi u Saboru. To se ne radi!"
Pred dvoranom u kojoj se održava okrugli stol, zastupnice SDP-a u znak prosvjeda dočekale su sudionike skupa u rukama držeći fotografije žrtava ubijenih u Jasenovcu.
Podsjetimo, iz Documente, Centra za suočavanje s prošlošću, poručili su jučer kako je sramotno to što Hrvatski sabor dopušta sudjelovanje na otvorenom stolu Nikoli Baniću, Igoru Vukiću i Slobodanu Prosperov Novaku, "koji godinama umanjuju broj žrtava te negiraju zločine koje su ustaše u Jasenovcu činile".
"Smatramo da u zgradi nositelja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj ne bi smjelo biti mjesta za revizionistička okupljanja. Takvim okruglim stolom, dodatno se doprinosi revizionizmu i rehabilitiranju NDH te ustaša, čime Hrvatski sabor produbljuje i ovako snažnu društvenu polarizaciju", naveli su iz Documente u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
