Rezultati istraživanja: Djevojčice dvostruko češće žrtve kibernetičkog nasilja od dječaka

Ljubičić je kazala da je istraživanje, provedeno na uzorku od oko 4.200 mladih i roditelja u Hrvatskoj, Španjolskoj i Portugalu u okviru EU projekta "Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojčicama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja", pokazalo da djevojčice i djevojke gotovo dvostruko češće trpe kibernetičko nasilje putem društvenih mreža i platformi u odnosu na dječake i mladiće. Dodala je da su razlike u rezultatima među tim trima državama manje od 10 posto.