Ključni dio konstrukcije
Zašto su željezničke pruge prekrivene drobljenim kamenom? Odgovor inteligentniji nego što izgleda
Drobljeni kamen koji se nalazi ispod mnogih željezničkih tračnica naziva se balast. On čini posteljicu koja podupire pragove, a oni pak drže tračnice na mjestu. Ti drveni ili betonski nosači obično se nazivaju željezničkim pragovima.
Ako ste ikada pažljivije pogledali željezničku prugu, vjerojatno ste primijetili sloj grubog sivog kamenja ispod i oko tračnica. Možda izgleda kao običan šljunak, no zapravo je riječ o ključnom dijelu željezničke infrastrukture. Poznat kao balast, taj kamen pomaže održati stabilnost pruge, odvodi vodu i štiti tračnice od pomicanja pod golemim opterećenjima, piše Forbes.
Balast nije samo dekorativan niti se ondje nalazi slučajno. Vlakovi su iznimno teški i njihova se težina mora sigurno rasporediti preko tračnica, pragova, balasta i tla ispod njih. Bez stabilnog temelja pruga bi se mogla pomaknuti, ulegnuti ili izgubiti pravilno poravnanje.
Zbog toga se balast najčešće izrađuje od tvrdog, uglatog drobljenog kamena, a ne od glatkih oblutaka. Oštri rubovi omogućuju da se kamenje međusobno poveže i stvori čvrstu, ali istodobno donekle fleksibilnu podlogu.
Balast nosi težinu vlakova
Svaki vlak koji prolazi stvara golema opterećenja na pruzi. Teretni vlakovi posebno su zahtjevni jer prevoze velike količine tereta na velike udaljenosti. Tračnice prvo preuzimaju to opterećenje, a zatim ga prenose na pragove i balast ispod njih.
Balast raspoređuje opterećenje na širu površinu podloge pruge. Time se smanjuje pritisak na tlo ispod i sprječava neravnomjerno slijeganje. Ako se pruga neravnomjerno slijegne, vožnja postaje neudobnija, povećava se trošenje infrastrukture i raste sigurnosni rizik.
Drugim riječima, to kamenje dio je nosivog sustava. Ono omogućuje da pruga ostane dovoljno čvrsta za neprekidan promet vlakova, a istodobno dopušta manje prilagodbe tijekom održavanja.
Sprječava pomicanje tračnica
Željezničke tračnice moraju odolijevati pomicanju u više smjerova. Moraju ostati ravne, pravilno poravnane i zadržati svoj položaj dok vlakovi ubrzavaju, koče ili prolaze kroz zavoje.
Balast ograničava bočno, okomito i uzdužno pomicanje tračnica. To znači da sprječava njihovo bočno klizanje, slijeganje i pomicanje u smjeru vožnje.
To je posebno važno jer se tračnice šire i skupljaju pod utjecajem promjena temperature. Za vrućih dana čelične tračnice mogu razviti velika unutarnja naprezanja. Dobro održavan balast pomaže apsorbirati te sile i smanjuje rizik od deformacija.
Odvodnja je jedan od najvažnijih zadataka
Voda je jedan od najvećih neprijatelja željezničke infrastrukture. Ako se kišnica zadržava ispod tračnica, može omekšati tlo, isprati oslonac i pretvoriti sitno tlo u blato. S vremenom loša odvodnja slabi balast i čini prugu nestabilnom.
Praznine između kamenja omogućuju da voda otječe s tračnica i pragova. Time podloga pruge ostaje suša i čvršća nakon kiše, topljenja snijega ili poplava.
Kada se balast začepi prljavštinom, prašinom, lišćem ili blatom, više ne može učinkovito odvoditi vodu. Željeznički inženjeri to nazivaju zaprljanim balastom. U takvim slučajevima potrebno je čišćenje, zamjena ili drugi zahvati održavanja kako bi se obnovila nosivost i odvodnja.
Zašto se posvuda ne koristi beton?
Neki željeznički sustavi koriste drugačija rješenja. Brze pruge, tuneli, mostovi i sustavi podzemne željeznice mogu imati kolosijek na čvrstoj podlozi ili ugrađene tračnice, pri čemu su tračnice postavljene na beton ili drugu čvrstu konstrukciju umjesto na klasični balast.
Takvi sustavi mogu biti vrlo izdržljivi, ali su skuplji za izgradnju i teže ih je naknadno prilagođavati. Kolosijek s balastom i dalje je najčešći jer je relativno fleksibilan, jednostavniji za popravke i dobro se prilagođava teretnim, prigradskim i međugradskim željezničkim prugama.
Ta je fleksibilnost važna. Radnici mogu podizati tračnice, podešavati njihovo poravnanje, dodavati novi balast i posebnim strojevima nabijati kamenje na mjesto. Na taj se način dugoročno održava pravilna geometrija pruge.
Zašto balast treba održavati?
Balast ne traje vječno. Svaki vlak koji prođe stvara vibracije, pritisak i manja pomicanja. S vremenom se kamenje može slomiti, pomaknuti ili onečistiti sitnim česticama.
Željeznice koriste posebne strojeve, takozvane tampere, koji lagano podižu prugu i utiskuju balast ispod pragova. Time se obnavlja oslonac, poboljšava poravnanje i pomaže održati tračnice na ispravnoj visini i pod odgovarajućim kutom.
U nekim slučajevima stari balast potrebno je očistiti ili zamijeniti. To nije samo estetski zahvat. Kvalitetan balast izravno je povezan sa sigurnošću željezničkog prometa, kvalitetom vožnje, učinkovitom odvodnjom i dugoročnim stanjem pruge.
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