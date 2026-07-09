bivši ministar gospodarstva
Čačić: Ministarstvo turizma nema strategiju, a zgodni i simpatični ministar je tu da glumata da nešto radi
Radimir Čačić, bivši ministar gospodarstva, bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao sukob između premijera i predsjednika oko slanja vojnika u Pariz, ali se osvrnuo i na visoke cijene.
Čačić podsjeća da sukob između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića nije novost, već nastavak dugotrajnog političkog obračuna.
"To je jedan kontinuitet kreiranog sukoba koji je posljedica činjenice da je Plenković apsolutno iziritiran i nije u stanju podnijeti činjenicu da postoji još netko tko je, barem nominalno, figura i faktor u ovoj zemlji. Plenković to teško podnosi i kako ide njegov mandat, on to podnosi sve teže i teže i to se očituje u ponašanju", rekao je Čačić i dodao da Ustav daje malo, ali to što daje daje predsjedniku.
Nastavljajući o odnosu predsjednika i premijera, kaže:
"Plenković predsjedniku ne može ništa, ali može igrati jednu igru koju dopušta članak 89. Ustava, koji kaže da predsjednik potpisuje zakone, ali ne može spriječiti njihovo donošenje. Bušenje rupa u Ustavu koje Plenković kontinuirano radi upravo je to. Običnom većinom kroz zakonske akte radi diverzije, a to Milanović ne može spriječiti. To je jedan zatvoreni krug svinjarije u kojem Plenković u suštini izaziva Milanovića na reakciju, a to odgovara i jednom i drugom", rekao je.
Na pitanje tko u konačnici snosi najveću štetu zbog takvih sukoba, Čačić odgovara da je gubitnik cijela država.
"Hrvatska u cjelini i ugled Hrvatske u cjelini. Mi jesmo mala država, a tim više bi bilo pametno da to malo što imamo pretvorimo u neki utjecaj, snagu i poruku. Nažalost, to se ne događa, nego upravo obratno", rekao je.
"Suštinski, u pravu je Milanović"
Osvrnuo se i na ulogu Ustavnog suda.
"Ustavni sud u ovom sustavu ima svoju funkciju, a sustav ne funkcionira jer Ustavni sud ne funkcionira. Mi ćemo morati tu nešto učiniti ako nam je stalo do države. Nažalost, našim političarima nije stalo do države. Stalo im je do održanja pozicije i vlasti", smatra Čačić.
Na kraju ove teme je poručio kako u ovom sukobu prednost ipak ima predsjednik Republike.
"Kad se staviš u poziciju druge strane, shvatit ćeš tko je suštinski u pravu, a suštinski u pravu je Milanović.
Plenković mora kupovati glasove da bi preživio, a Milanović to ne mora", dodao je.
"Opozicija mora ići zajedno"
Komentirao je i najavu Hajdaša Dončića da će SDP i Možemo na jesen potpisati koalicijski sporazum i pobijediti Plenkovića na izborima.
"Bez težine Milanovića šanse su bitno manje. Kako god bilo, svi koji smatraju da je nužna promjena u Hrvatskoj moraju biti okupljeni, osim krajnje desnice. Opozicija mora ići zajedno", rekao je.
Gospodarstvo i turizam
Dotaknuo se i gospodarskih tema, posebno cijena i stanja u turizmu.
"Cijene su izuzetno visoke. Mi smo realno deset do petnaest posto skuplji od zemalja koje bi po svim kriterijima mogle i trebale biti skuplje, poput Italije", rekao je.
Pritom je uputio oštru kritiku Ministarstvu turizma i ministru.
"Ministarstvo turizma uopće nema strategiju. Nije je nikada ni imalo, nema nikakav proračun, a ono malo ovlasti što ima uopće ne koristi. To je jedna priča za televiziju. A jedan zgodan i simpatičan ministar je tu da glumata da nešto radi. On ne radi ništa, apsolutno ništa", zaključio je Čačić.
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