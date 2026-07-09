Čačić: Ministarstvo turizma nema strategiju, a zgodni i simpatični ministar je tu da glumata da nešto radi

"To je jedan kontinuitet kreiranog sukoba koji je posljedica činjenice da je Plenković apsolutno iziritiran i nije u stanju podnijeti činjenicu da postoji još netko tko je, barem nominalno, figura i faktor u ovoj zemlji. Plenković to teško podnosi i kako ide njegov mandat, on to podnosi sve teže i teže i to se očituje u ponašanju", rekao je Čačić i dodao da Ustav daje malo, ali to što daje daje predsjedniku.