Robert Hranj objasnio što za Oružane snage RH znači izdvajanje od pet posto za obranu

Robert Hranj smatra da je pet posto izdvajanja veliki i ozbiljan cilj: "To je dogovor koji će sigurno ojačati NATO, učiniti ga jedinstvenim i uvjerljivim kao sredstvo odvraćanja i obrane. Što za Hrvatsku znači pet posto? Vjerojatno će se u NATO-u dogovoriti da se tih pet posto podijeli u dvije grupe, tri i pol posto za neposredne troškove obrane, koji se reflektiraju kroz proračune za obranu pojedinih članica, i jedan i pol posto za troškove koji su vezani uz obranu. Sigurno će to biti izazov za većinu zemalja NATO-a pa tako i za Hrvatsku. Hrvatska je na dobrom putu da u šest, sedam godina dosegne taj postotak, već imamo najavu plana da će do 2030. godine postotak izdvajanja za obranu biti tri posto."