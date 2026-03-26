tek na razmatranju mogućnosti
Ružić: Ovih dana se borimo oko tzv. inkluzivne kartice koja ne postoji
Na 283. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) bilo je riječi o promijenjenim globalnim okolnostima zbog rata na Bliskom istoku i mjerama Vlade za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva.
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi Alen Ružić, ujedno i potpredsjednik GSV-a, istaknuo je da su članovi tog vijeća podržali Vladine mjere. Govoreći o detaljima Vladina paketa, između ostalog je naveo da je u njemu 55 milijuna eura "izravno socijalno usmjerenih energetskih mjera".
Naglasivši važnost "objektivnosti sagledavanja trenutka", Ružić je izjavio i "kako se ovih dana borimo oko tzv. inkluzivne kartice koja ne postoji". "Mi smo tek na razmatranju ekonomskih, financijskih i tehničkih mogućnosti", rekao je Ružić, dodavši kako je cilj svega isključivo unaprijediti sustav i nikome ništa ne oduzeti.
"Vjerujem da je ova priča koja se 'kotrlja' zadnjih nekoliko dana i ogroman interes i nemir koji se stvorio kod korisnika zbog nečijeg politiziranja jedan od najvećih 'fake newsa', ako ništa drugo, onda ovog ožujka", izjavio je Ružić.
Naime, najavom projekta elektroničkih kartica za inkluzivni dodatak dio medija i oporbe je proteklih dana počeo propitkivati znači li to i kontrolu potrošnje tih sredstava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
