S polica se zbog opasne bakterije povlači popularna kuhana šunka

Državni inspektorat izvijestio je da Lidl opoziva proizvod delikates kuhane šunke marke Pikok od 200 grama, čiji je rok za upotrebu do 10. studenog.
Do opoziva je došlo zbog moguće kontaminacije bakterijom Listeria monocytogenes, koja uzrokuje infekciju listeriozu.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.
