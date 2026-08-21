Sabor u zoru završio maratonsku raspravu o opasnom otpadu u Gospiću. Danas glasanje

Naime, predsjednik RH Zoran Milanović uz zahtjev za održavanje izvanredne saborske sjednice predložio je četiri zaključka zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Traži da se odmah započne s postupkom trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću te na stalni nadzor onečišćenja, da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama te da imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata. Traži također od Državnog inspektorata da odmah započne s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način. Da bi zaključci bili usvojeni, potrebna je podrška većine od 76 zastupnika.