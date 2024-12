Sabor ulazi u zadnji tjedan zasjedanja, a onda slijedi jednomjesečna stanka

Podijeli :

Hrvatski sabor rad zadnjeg tjedna jesenskog zasjedanja nakon kojeg zastupnici odlaze na jednomjesečni odmor počinje već u ponedjeljak, preostalo je puno posla, a tjedan otvaraju raspravom o Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada kojem je cilj kvalitetnije upravljanje i održavanje zgrada.

Vlada predlaže da vlasnik stana ubuduće, ako stan želi dati u kratkoročni najam, treba dobiti prethodnu suglasnost dvotrećinske većine suvlasnika. Novina u konačnom prijedlogu zakona, u odnosu na prvo čitanje, je propisivanje obveze vlasnicima koji stanove daju u kratkoročni najam da u prijelaznom roku od pet godina, odnosno do 31. prosinca 2029. godine, usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona. Zakonom se, među inim, uređuje da se zajednici suvlasnika dodjeljuje OIB te stječe pravnu osobnost, pa se stoga osniva Registar zajednice suvlasnika. Uz to, uređuje se i minimalni iznos i način plaćanja zajedničke pričuve, upravljanje zgradom, te s tim povezana prava, obveze i odgovornosti upravitelja zgrade, predstavnika suvlasnika i suvlasnika.

Novost je i da će Vlada, temeljem posebnih programa, subvencionirati ugradnju dizala u višestambene zgrade, a pomoći će se i jedinicama lokalne samouprave u uređenju pročelja s obzirom na činjenicu da povijesne jezgre gradova zbog grafita, ali i neodržavanja, nemaju kvalitetan izgled i vizuru.

O paketu izmjena poreznih zakona u utorak

Zastupnici će u utorak raspraviti paket izmjena poreznih zakona koje bi na snagu trebale stupiti početkom iduće godine. Državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić podsjetila je da će dosadašnji porez na kuće za odmor biti zamijenjen porezom na nekretnine. Prema prijedlogu, on bi iznosio od 0,6 do osam eura po metru četvornom, pri čemu jedinice lokalne samouprave same mogu određivati visinu tog poreza. U odnosu na prvo čitanje, dodana je odredba prema kojoj se porez neće plaćati na nekretnine koje domaćinu prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, služe za stalno stanovanje.

Izmjenama porezna na dohodak predloženo je povećanje osnovnog osobnog odbitka s 560 na 600 eura. Kada je riječ o poticanju povratka iseljenika, predložena je mjera oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak po osnovi plaća u razdoblju od pet godina za sve porezne obveznike koji su neprekidno boravili u inozemstvu najmanje dvije godine. Kod poreza na dodanu vrijednost, podiže se prag za ulazak u sustav poreza s 40 na 60.000 eura.

Srijeda je u Saboru rezervirana za raspravu o izmjenama zakona o minimalnoj plaći, o tržištu rada te o konačnom prijedlogu Zakona o Središnjem registru stanovništva čijim će usvajanjem prestati potreba za provođenjem Popisa stanovništva, a u Registar će se povezati podaci iz svih postojećih evidencija s punom primjenom od lipnja 2026.

Pred zastupnicima će se naći i prijedlog Deklaracije o pravima umirovljenika i osoba starije životne dobi – koje su predlagatelji klubovi HDZ-a i vladajuće većine, a koja predstavlja sveobuhvatni dokument koji će poslužiti kao temelj za daljnje razvojne inicijative i reforme u cilju osiguravanja da starije osobe u Republici Hrvatske žive u okruženju koje poštuje njihovo dostojanstvo, prava i potrebe pružajući im podršku koja im je potrebna za kvalitetan i ispunjen život u trećoj životnoj dobi.

Sabor će u petak, 13. prosinca, glasanjem o raspravljenim točkama završiti redovno jesensko zasjedanje. Nakon toga zastupnici odlaze na jednomjesečni zimski odmor.

