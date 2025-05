Plenković se požalio na gužvu u Zagrebu. Benčić: On nekad zaista nema srama

Podijeli :

Antonio Jakus/PIXSELL

Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo gostovala je kod naše Anke Bilić Keserović. Razgovarale su o ključnim problemima koji muče Zagrepčane i planovima i instrumentima koje aktualna gradska vlast poduzima u njihovom riješavanju.

Jakuševec do 2028.

“Sam gradonačelnik je rekao da mu je najviše krivo što nije u prvom mandatu uspio riješiti pitanje Jakuševca, što podrazumijeva izgradnju Centra za gospodarenje otpadom. Promijenio se način sufinanciranja 2021. za izgradnju tog centra”, rekla je Sandra Benčić. Na opasku da se promjena uvela još 2021., Benčić odgovara da se neki CVO-i u Hrvatskoj grade od 2005. i još nisu dovršeni.

Grad je osigurao financiranje, napravljen je idejni projekt, hodogram i svi koraci su “unutar vremenika”, kaže Benčić. Kaže ako će suradnja s Ministarstvom biti normalna i ako neće blokirati projekt, da će 2028. biti izgrađen Centar za gospodarenje otpadom čime će se riješiti “jedan od najvećih problema Zagreba koji je tu desetljećima.”

“Kao što smo i mnoge druge projekte riješili”, dodaje. “Stanovnici Jakuševca zaista dugo žive s tim problemom i čekajući rješenje. Do 2028. Zagreb će imati CVO i Jakuševec će se zatvoriti”, ponavlja koordinatorica Možemo.

Prometni kaos

Komentirajući sve veće gužve u Zagrebu, na koje se požalio i premijer Andrej Plenković, Benčić ističe da je prometna struka jednoglasna oko toga da je glavni krivac za to samo povećanje broja automobila u Zagrebu.

“Premijer zaista nekad nema srama. Bila sam u Dubrovniku neki dan, gradu s HDZ-ovim gradonačelnikom, da bi pola kilometra koliko nam treba da bi izašli na cestu prema aerodromima trebalo 45 minuta”, otkriva. Napominje da su neka u rješenju koja imaju u planu kako bi umanjili pritisak na prometnu infrastrukturu, time i gužve, digitalizacija sustava semafora, jačanje javnog prijevoza kupnjom novih tramvaja i buseva”, nabraja. Kaže da je nužna i suradnja s Hrvatskim željeznicama kako bi i njih intergrirali u javni gradski promet, no kako govori “to je u domeni države pa ide nešto sporije.”

Napominje da ide po cijeloj Hrvatskoj: “To je problem svih većih gradova u Hrvatskoj.”

Rješenja, odnosno potezi kojima su neki veći europski gradovi ušli u koštac s gužvama, građanima se ne bi svidjela, smatra koordinatorica Možemo. Pojašnjava i zašto:

“London naplaćuje ulaz autima u središte grada. Barcelona, Madrid…Radimo na uspostavi novih pješakih zona i zona u kojima se sporije vozi”, kazala je Benčić i napominje da je problem i divljanje automobilima.

“Potičemo izgradnju garaža na obodu grada, ulažemo u javni prijevoz kako bi ljudi manje ovisili o automobilima,” nabraja Benčić.

Analiza: Ovih pet luksuza Europljani si više neće moći priuštiti Met Gala 2025.: Sve što trebate znati o najglamuroznijem događaju

Infrastrukturni projekti

Kvarenja i kašnjenja odvraćaju ljude od korištenja javnog prijevoza.

“Do Sabora idem tramvajem, na Črnomerec. Gužve su ujutro, tramvaji su puni. To je daleko brži način dolaska do tamo nego automobilom. Grad je itekako uložio sredstava u nabavku novih tramvaja, a jedni smo od rijetkih koji imaju tvornicu u svom gradu. Dolazi 40-ak novih, a potom još toliko novih tramvaja. Potpuno će se obnoviti i proširiti. Nabavljamo i nove autobuse”, govori Benčić smatra da su pomaci već sad vidljivi.

Na pitanje zašto su ti procesi toliko trajali: “Nabava je tijekom pandemije bila često obustavljena, otežana. Sad je sve došlo na svoje, financijsko smo oporavili grad i sad možemo ići u velike investicije”, govori Benčić koja smatra da je aktualna gradska vlast oporavila Zagreb.

“Gdje god pogledate: Našli smo grad u stanju defacto bankrota. Od 2024. idu velike investicije u promet; proširenje tramvajskih pruga prvi put u 20 godina (Sarajevska – Heinzelova). To su ulaganja koja će omogućiti ozbiljnu transformaciju Zagreba, govori i kaže da je cilj “otvorena, zelena metropola u kojoj će kvaliteta života biti zaista na visini” rekla je.

O aferi Hipodrom

“Ono što je važno u priči i spinovima koji rade određeni kandidati jest ta razlika između nas i HDZ-a. Ne bi se moglo dogoditi u HDZ-ovom svemiru da imaju direktora neke ustanove ili poduzeća koji nije HDZ. To nismo vidjeli. Kad HDZ vlada, onda svi do portira moraju biti HDZ. Kod nas je drugačije; zapošljavamo ih preko javnog natječaja. Direktor Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević je također tako zaposlen. Nama je prvima u interesu da ako je jedan euro otišao u krivo da se to sankcionira”, govori.

Kako se može dokazati da im je to važno? “Uveli smo instrumente koji to mogu detektirati – sustav transparentnosti proračuna u kojem Zagreb, za razliku od države, objavljuje sve svoje isplate koje možete pratiti u realnom vremenu”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Zmajlović: Možemo i SDP nude rješenja, Bernardić i bivši članovi SDP-a nisu opcija Keanu Reeves i Sandra Bullock ponovno zajedno u romantičnom trileru