imigracijska policija
Kako se obučavaju ICE agenti: Korištenje smrtonosne sile, tajnovitost, izbjegavanje tužbi...
Istraživačka novinarka Lila Hassan otkrila je dokaze koji bacaju novo svjetlo na kontroverznu obuku američke Službe za imigraciju i carinu (ICE), u trenutku kada se agencija suočava s pojačanim nadzorom nakon ubojstva Renee Nicole Good u Minneapolisu.
U tjednima nakon što je agent ICE-a Jonathan Ross u Minneapolisu, u saveznoj državi Minnesota, pucao i ubio Renee Nicole Good, drugi agent ICE-a pucao je Latinoamerikanca u nogu, prema navodima Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS).
Ubojstvo Renee Good i naknadna pucnjava potaknuli su val pitanja i zahtjeva u javnosti o tome mogu li se agenti ICE-a kazneno goniti. No pucnjave u Minnesoti nisu iznimka, a povijest uporabe vatrenog oružja od strane ICE-a pokazuje da je pozivanje agenata na odgovornost gotovo nemoguće, piše Lila Hassan za Al Jazeeru.
Znam to jer sam istraživala prakse te agencije i pribavila dokumente koji otkrivaju kako ICE djeluje i kako se njegovi agenti obučavaju da se zaštite od nadzora i tužbi. Moja istraga iz 2024. obuhvatila je šest godina pucnjava, na temelju zapisa koje sam dobila od agencije putem tužbe. Prema The Traceu, američkom mediju koji prati nasilje oružjem, agenti ICE-a su ove i prošle godine pucali na najmanje 12 osoba. Od 2015. do 2021. agenti ICE-a ispalili su vatreno oružje najmanje 59 puta, pri čemu su ranjene 24 osobe, a 23 su ubijene, dodaje Hassan.
Kolika je vjerojatnost da se agent ICE-a suoči s kaznenim optužbama na saveznoj ili saveznoj državnoj razini? Vrlo mala. Nijedna pucnjava koju sam proučavala nije rezultirala podizanjem optužnice protiv agenta ICE-a, čak ni u slučajevima sa smrtnim ishodom, piše autorica.
Dokumenti o obuci ICE-a za uporabu sile i vatrenog oružja smatraju se zaštićenim dokumentima provedbe zakona i nisu javno dostupni, kao ni politike agencije o uporabi sile. Ono što određuje kako agenti postupaju na terenu uglavnom je pošteđeno javnog nadzora, ali sam uspjela pribaviti dokumente koji bacaju svjetlo na obuku koju su neki agenti ICE-a primali od 2007. do 2010. godine.
Iako su ti dokumenti danas možda zastarjeli, oni nude jedini uvid – osim ograničenih informacija dostupnih na internetskim stranicama Federalnih centara za obuku u provedbi zakona (FLETC), gdje se agenti ICE-a obučavaju – u sadržaj obuke o uporabi sile.
Agente se uči da se ne izlažu „nepotrebnom riziku“
Prema jednoj lekciji iz 2016. godine, koja je još uvijek dostupna na stranicama FLETC-a, službenicima je dopušteno reagirati silom na prijetnju nasiljem, a ne samo na samo nasilje.
Lekcija opisuje sljedeće kao mit: „Smrtonosna sila može se upotrijebiti samo kao posljednje sredstvo.“ Naglašavajući razliku između politike i zakona, u lekciji se navodi: „Zakon zahtijeva da službenici koriste objektivno razumnu silu, a ne minimalnu silu.“
Upozoravanje ili korištenje minimalne sile ili svih drugih oblika sile prije pucanja, navodi se u obuci, može „stvoriti nepotreban rizik za službenika“.
U nedatiranom setu kvizova s više od 100 pitanja, jedno pitanje s višestrukim izborom postavljeno polazniku obuke pita koje bi radnje iz Kontinuuma uporabe sile – smjernica koje opisuju faze eskalacije sile koju policija može koristiti – morao primijeniti prije uporabe smrtonosne sile.
Točan odgovor glasi: „Nijednu, smrtonosna sila može se odmah primijeniti.“
Nakon pucnjave 2016. godine u kojoj je agent ICE-a u Laurelu, u Mississippiju, pucao i trajno ozlijedio Meksikanca, građanska tužba protiv agenta otkrila je u iskazu iz 2020. da se agent svoje obuke o uporabi sile sjećao samo „nejasno“.
ICE ne čini javno dostupnom svoju politiku uporabe sile, posljednji put izmijenjenu 2023. godine, a zakon ga na to ni ne obvezuje. Verzija objavljena na internetskim stranicama agencije gotovo je u potpunosti redigirana. Međutim, pravni zastupnici u tužbi protiv DHS-a i ICE-a zbog obračuna s prosvjedima pribavili su i objavili njezinu kopiju na svojoj internetskoj stranici.
Ova tajnovitost, tvrde stručnjaci za kazneno pravo, omogućuje agentima ICE-a izbjegavanje nadzora zbog nepostojanja jasnih politika koje bi osigurale ili provjeravale da uporaba sile bude u skladu s vlastitim pravilima agencije.
„Javni pristup cjelovitoj verziji politike ICE-a o uporabi sile ključan je za razumijevanje kada je agentima dopušteno koristiti nasilje unutar američkih gradova, ali i za razumijevanje kada pojedini agenti potencijalno krše politiku agencije“, rekao je Cesar Cuauhtemoc Garcia Hernandez, profesor građanskih prava i sloboda na Državnom sveučilištu Ohio, u e-poruci za Al Jazeeru.
„Bez pristupa cjelovitoj politici, običnim je ljudima gotovo nemoguće ispuniti svoju odgovornost u demokraciji – odlučiti slažu li se s očekivanjima ICE-a prema svojim službenicima, a zatim lobirati kod političara i glasati za kandidate koji zastupaju njihovu viziju primjerenog ponašanja u provedbi zakona“, dodao je.
Gretta Goodwin, autorica izvješća iz 2023. godine koje je objavio Ured za reviziju Vlade SAD-a (GAO), neovisno istraživačko tijelo američkog Kongresa, utvrdila je da dokumentacija ICE-a o uporabi sile nije uvijek sadržavala podatke o tome kada i kako su agenti kršili politiku u slučajevima uporabe sile.
Ta je dokumentacija ključna za poboljšanje obuke, rekla je Goodwin. Tijekom istraživanja izvješća, jedan od ciljeva bio je bolje razumjeti kako DHS prati obuku o uporabi sile.
„Htjeli smo znati i što se dokumentira u vezi s obukom, jer kada bi ICE bilježio tko je pohađao obuku i kada, tada bi, u slučaju incidenata uporabe sile suprotnih obuci, to moglo pomoći u odlučivanju o izmjenama ili boljem ciljanju obuke.“
Nedostatak odgovarajuće interne dokumentacije, objasnila je Goodwin, predstavlja veliku prepreku poboljšanju postupanja agenata DHS-a na terenu.
Izbjegavanje tužbi
Dokumenti o obuci također otkrivaju naglasak na poučavanju budućih agenata kako izbjeći tužbe ako se s njima suoče.
Pronašla sam najmanje četiri primjera u kojima su lekcije, kvizovi, transkripti podcasta ili materijali za obuku naglašavali prava iz Četvrtog amandmana Ustava SAD-a, koji štiti ljude od neopravdanih pretraga i zapljena, upućujući agente kako postupati da ih ne prekrše ili kako se izraziti da bi se mogli obraniti.
U jednom podcastu pravni instruktor rekao je da bi se agent mogao suočiti s tužbom zbog povrede delikta, odnosno štete počinjene nemarno ili namjerno.
„Sve dok je zaposlenik bio u okviru svojih radnih dužnosti [kao savezni agent] u trenutku navodnog nemarnog ili namjernog delikta“, rekao je, „on izlazi iz te tužbe.“
Agenti ICE-a, kao i svi savezni agenti, također uživaju kvalificirani imunitet – pravnu doktrinu koja ih štiti od pravne odgovornosti u takvim tužbama.
„Zakon daje svim službenicima za provedbu zakona, uključujući ICE, široku slobodu u uporabi sile tijekom obavljanja njihovih dužnosti“, rekao je Hernandez.
„Stvarnost je da je izuzetno teško pozvati pojedine agente ili samu agenciju na odgovornost pred sudom.“
Što dalje?
Samo u protekloj godini Ministarstvo domovinske sigurnosti više je nego udvostručilo broj zaposlenih u ICE-u, povećavši agenciju s ukupno 10.000 službenika i agenata na 22.000, uz dodatne planove zapošljavanja.
Kako i dobivaju li ti novi agenti odgovarajuću obuku – ostaje nepoznato.
Istraga NBC-a, temeljena na izvorima s internim saznanjima, otkrila je da je utrka za masovno zapošljavanje uključivala korištenje alata umjetne inteligencije koji su nepravilno obrađivali prijave te slali nove agente na teren bez odgovarajuće obuke.
U Minneapolisu su i dalje u tijeku veliki prosvjedi i sukobi s imigracijskim agentima, a u gradu je mobilizirano najmanje 3.000 saveznih imigracijskih snaga. Snimke prikazuju agente ICE-a kako razvaljuju vrata kuća i izvlače ljude iz automobila. Stanovnici navode da se boje izlaziti iz svojih domova, a lokalne inicijative organiziraju kupnju namirnica za susjede.
Potpredsjednik JD Vance i ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem branili su agente ICE-a unatoč široko kritiziranom ponašanju. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je aktiviranjem Zakona o pobuni, saveznog zakona koji bi mu omogućio raspoređivanje vojske u saveznu državu. Ranije ovog tjedna izvori su za ABC News rekli da je 1.500 vojnika u stanju pripravnosti za moguću mobilizaciju.
Conor Gaffney, pravni savjetnik organizacije Protect Democracy, neprofitne skupine koja se bavi prijetnjama demokratskim normama i institucijama, rekao je za Al Jazeeru da skrivanje politika dok ICE provodi operacije na ulicama podriva povjerenje zajednice, ključnu komponentu javne sigurnosti.
„Skrivanje politika uporabe sile očito je suprotno transparentnosti i odgovornosti, koje su temeljna načela modernog, na zajednicu usmjerenog policijskog djelovanja“, rekao je Gaffney.
Protect Democracy dio je koalicije pravnih organizacija koje osporavaju postupanje ICE-a prema prosvjednicima u slučaju Chicago Headline Club protiv Noem. U transkriptu saslušanja, u kojem je svjedočio terenski službenik ICE-a o obuci koju agenti ICE-a i Carinske i granične zaštite (CBP) primaju o uporabi sile, kontroli mase i korištenju manje smrtonosnih sredstava, službenik je rekao da agenti ICE-a nemaju obuku za kontrolu prosvjeda.
„Većina agenata ICE-a i CBP-a prima vrlo malo obuke o taktikama kontrole mase i uporabi sile, a nadzorni agenti koje je vlada ponudila kao svjedoke nisu znali ništa o sadržaju tih obuka“, rekao je Gaffney.
