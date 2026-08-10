Prema istraživanju Capitala, dostavljači Glova radili su putem mreže posredničkih tvrtki bez ugovora, osnovnih prava i zaštite. Tek manji dio dostavljača imao je ugovore o radu na temelju kojih su im bili plaćeni zdravstveno i mirovinsko osiguranje, iako je postojao zakonski model kojim su se mogli urediti povremeni i dodatni poslovi.