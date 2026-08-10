NAKON PET GODINA
Glovo prestaje s poslovanjem u susjednoj zemlji: "Donijeli smo tešku odluku"
Španjolska tvrtka za dostavu hrane i drugih proizvoda Glovo danas prestaje poslovati u Bosni i Hercegovini, nakon što je odlučila napustiti to tržište.
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Iz Glova su korisnike obavijestili da je donesena odluka o obustavi poslovanja u BiH.
"Ovim putem vas obavještavamo da je Glovo donio tešku odluku o obustavi poslovanja u BiH. Posljednji dan za korištenje naših usluga bit će 10. kolovoza", navedeno je u njihovoj obavijesti, koju je prenio banjolučki poslovni portal Capital.ba.
Kao razlog povlačenja s tržišta iz Glova su naveli "želju za preusmjeravanjem investicija i fokusa na ključna tržišta sa znatno višim potencijalom rasta".
Prema istraživanju Capitala, dostavljači Glova radili su putem mreže posredničkih tvrtki bez ugovora, osnovnih prava i zaštite. Tek manji dio dostavljača imao je ugovore o radu na temelju kojih su im bili plaćeni zdravstveno i mirovinsko osiguranje, iako je postojao zakonski model kojim su se mogli urediti povremeni i dodatni poslovi.
Glovo je svoju prvu poslovnicu u BiH otvorio u Sarajevu u srpnju 2021. godine, kada je preuzeo lokalnu platformu Donesi.
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