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NAKON PET GODINA

Glovo prestaje s poslovanjem u susjednoj zemlji: "Donijeli smo tešku odluku"

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N1 Srbija
|
10. kol. 2026. 10:47
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Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Španjolska tvrtka za dostavu hrane i drugih proizvoda Glovo danas prestaje poslovati u Bosni i Hercegovini, nakon što je odlučila napustiti to tržište.

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Iz Glova su korisnike obavijestili da je donesena odluka o obustavi poslovanja u BiH.

"Ovim putem vas obavještavamo da je Glovo donio tešku odluku o obustavi poslovanja u BiH. Posljednji dan za korištenje naših usluga bit će 10. kolovoza", navedeno je u njihovoj obavijesti, koju je prenio banjolučki poslovni portal Capital.ba.

Kao razlog povlačenja s tržišta iz Glova su naveli "želju za preusmjeravanjem investicija i fokusa na ključna tržišta sa znatno višim potencijalom rasta".

Prema istraživanju Capitala, dostavljači Glova radili su putem mreže posredničkih tvrtki bez ugovora, osnovnih prava i zaštite. Tek manji dio dostavljača imao je ugovore o radu na temelju kojih su im bili plaćeni zdravstveno i mirovinsko osiguranje, iako je postojao zakonski model kojim su se mogli urediti povremeni i dodatni poslovi.

Glovo je svoju prvu poslovnicu u BiH otvorio u Sarajevu u srpnju 2021. godine, kada je preuzeo lokalnu platformu Donesi.

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