Vojni analitičar Sean Bell komentirao je današnje okupljanje europskih čelnika i Volodimira Zelenskog u Washingtonu, koje je kod mnogih pobudilo nadu da bi moglo doći do preokreta u ratu u Ukrajini – barem u odnosu na stanje nakon summita Donalda Trumpa i Vladimira Putina u petak, prenosi Sky.

No, Bell smatra da u stvarnosti nema velikog pomaka:

„Budimo brutalno iskreni – zašto bi se Rusija u ovom trenutku zaustavila? Pogledajmo činjenice: Putin je u ofenzivi. Da sam vojni savjetnik Putinu, rekao bih mu – samo nastavi.“