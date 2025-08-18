Zapadni saveznici
FOTO, VIDEO / Sastaju se Trump, europski čelnici i Zelenski: "Zašto bi Rusija sada stala?"
Volodimir Zelenski oštro je kritizirao Moskvu nakon što je ruski napad u Harkivu usmrtio sedam osoba. Sve se to događa uoči njegovog dolaska u Washington, gdje bi se danas trebao sastati s europskim čelnicima i Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.
Trump uoči razgovora o Ukrajini
Donald Trump ponovno je istaknuo svoj „mirotvorni“ imidž pred, kako tvrdi, ključne razgovore o Ukrajini.
„Točno znam što radim“, poručio je američki predsjednik, hvaleći se kako je tijekom svog mandata „riješio šest ratova u šest mjeseci, uključujući i potencijalnu nuklearnu katastrofu“.
Trump se pritom obrušio na medije, posebice Wall Street Journal, optužujući ih da ne razumiju njegov pristup i stalno ga kritiziraju zbog „rusko-ukrajinskog kaosa“.
Također je ponovio tvrdnju da je za rat u Ukrajini odgovoran bivši predsjednik Joe Biden.
Najavljeni raspored:
- 18:00 – Dolazak europskih čelnika u Bijelu kuću
- 19:00 – Trump dočekuje Zelenskog
- 19:15 – Sastanak Trumpa i Zelenskog u Ovalnom uredu
- 20:15 – Trump dočekuje europske čelnike u državnoj blagovaonici
- 20:30 – Zajedničko fotografiranje („obiteljska fotografija“)
- 21:00 – Trumpov sastanak s europskim čelnicima u Istočnoj sobi
Zelenskom će se danas u Washingtonu pridružiti europski čelnici i dužnosnici:
- britanski premijer Keir Starmer
- predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen
- francuski predsjednik Emmanuel Macron
- talijanska premijerka Giorgia Meloni
- njemački kancelar Friedrich Merz
- finski predsjednik Alexander Stubb
- glavni tajnik NATO-a Mark Rutte
18:25
prije 8 min.
EU dužnosnici polako stižu u Bijelu kuću
Britanski premijer Keir Starmer stigao je u Bijelu kuću.
Bio je treći europski čelnik koji je došao, nakon glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.
18:05
prije 27 min.
"Zašto bi se Rusija sada zaustavila?"
Vojni analitičar Sean Bell komentirao je današnje okupljanje europskih čelnika i Volodimira Zelenskog u Washingtonu, koje je kod mnogih pobudilo nadu da bi moglo doći do preokreta u ratu u Ukrajini – barem u odnosu na stanje nakon summita Donalda Trumpa i Vladimira Putina u petak, prenosi Sky.
No, Bell smatra da u stvarnosti nema velikog pomaka:
„Budimo brutalno iskreni – zašto bi se Rusija u ovom trenutku zaustavila? Pogledajmo činjenice: Putin je u ofenzivi. Da sam vojni savjetnik Putinu, rekao bih mu – samo nastavi.“
18:01
prije 31 min.
Proukrajinski prosvjednici ispred Bijele kuće
Nekolicina proukrajinskih prosvjednika okupila se ispred Bijele kuće uoči velikog sastanka Zelenskog, Trumpa i EU lidera.
17:53
prije 40 min.
Europski čelnici sutra će održati zajednički „debrief“
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavio je da će se videokonferencija za članice vijeća održati sutra u 13:00 sati, piše Sky.
„Zajedno sa SAD-om, EU će nastaviti raditi na trajnom miru koji će osigurati ključne sigurnosne interese Ukrajine i Europe“, poručio je Costa.
U Washingtonu se danas nalaze predstavnici Italije, Francuske, Njemačke i Europske komisije, koji će također sudjelovati u tom procesu.
17:39
prije 54 min.
U Ukrajini teško ranjen ruski general
Visoki ruski zapovjednik, general-pukovnik Esedula Abačev, teško je ozlijeđen na bojištu u Ukrajini, prema ruskim dužnosnicima, prenosi u ponedjeljak dpa.
Opširnije OVDJE.
17:30
prije 1h
Giorgia Meloni upozorila je da „ne postoje laka rješenja“ za rat u Ukrajini.
U priopćenju koje je objavio njezin glasnogovornik, talijanska premijerka je poručila:
„Ne postoje laka rješenja. Vjerujem da moramo istražiti sve moguće opcije kako bismo osigurali mir i sigurnost za naše narode. Posao koji ćemo danas obaviti je važan.“
Dodala je i kako „napokon postoje tračci nade za dijalog“.
17:24
prije 1h
Bijela kuća pitala Zelenskog kako će se odjenuti za sastanak
Prema pisanju portala Axios, Bijela kuća upitala je tim Volodimira Zelenskog što će ukrajinski predsjednik odjenuti na današnji sastanak s Donaldom Trumpom u Ovalnom uredu.
Tema odijevanja Zelenskog već je ranije izazvala pažnju – Trump je u veljači prigovorio što ukrajinski čelnik na sastanak nije došao u odijelu, a jedan mu je naklonjeni novinar (Brian Glenn, glavni dopisnik Bijele kuće za desničarski portal Real America’s Voice) tada doviknuo pitanje o tome, optuživši Zelenskog da pokazuje „manjak poštovanja prema Americi“.
Sada se, kako tvrdi Axios pozivajući se na dva izvora izravno uključena u pripreme, Bijela kuća unaprijed raspituje hoće li Zelenskij na sastanak doći u odijelu.
Zelenski je, međutim, od početka ruske invazije 2022. godine gotovo uvijek nosio vojne odore kako bi pokazao solidarnost s ukrajinskim vojnicima.
17:12
prije 1h
Trump: Velika čast za Sjedinjene Države
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je uoči sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima rekao da je riječ o „velikom danu” i „velikoj časti” za Sjedinjene Države.
Nakon prošlog susreta Zelenskog i Trumpa u SAD-u, napetog u kontrastu s dočekom koji je na Aljasci dobio ruski predsjednik Vladimir Putin, ukrajinski čelnik u Washington stiže 'pojačan' europskim čelnicima.
U američku prijestolnicu stigli su i francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, finski predsjednik Alexander Stubb, britanski premijer Keir Starmer te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
„Velik dan u Bijeloj kući. Nismo nikad imali toliko europskih čelnika ovdje odjednom. Velika čast za Ameriku!,”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
17:03
prije 1h
Šef NATO saveza stigao u ukrajinsko veleposlanstvo u Washingtonu
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je ove godine na summitu NATO-a izazvao pažnju kada je Donalda Trumpa u šali nazvao „tatom“, stigao je u ukrajinsko veleposlanstvo u Washingtonu kako bi se pridružio Volodimiru Zelenskom.
Kako javlja Sky, u veleposlanstvu su mu se pridružili i finski predsjednik Alexander Stubb te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
16:56
prije 1h
Zelenski sastao se s posebnim izaslanikom Donalda Trumpa za Ukrajinu
Kako je ranije javljeno, ukrajinski je predsjednik u Washingtonu održao razgovore s Keithom Kelloggom uoči susreta s Donaldom Trumpom, a sada je i sam Zelenskij potvrdio da je sastanak doista održan.
„Ovo je prvi put da je sastanak održan u ovakvom formatu – vrlo ozbiljno“, rekao je Volodimir Zelenski.
U izjavi podijeljenoj na društvenim mrežama zahvalio je Kelloggu na razgovorima te dodao:
„Rusija se može prisiliti na mir samo snagom, a predsjednik Trump tu snagu ima.
