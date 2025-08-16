Otkriveno koji je bio glavni Putinov zahtjev od Trumpa na Aljasci

Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku s Donaldom Trumpom u petak na Aljasci zatražio je da se Ukrajina povuče iz istočne regije Donjeck kao uvjet za okončanje rata, dok bi zauzvrat zamrznuo bojišnicu u južnim oblastima Herson i Zaporižja, izvijestio je Financial Times.
Samo dva dana kasnije, u ponedjeljak, u Washingtonu će se održati sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog na koji su, kako je rekla za Reuters osoba upoznata s tim pitanjem, pozvani i europski lideri.
Prema navodima četvero izvora upoznatih s razgovorima, Vladimir Putin je svoj prijedlog iznio Trumpu na Aljaski u petak.
Ruska vojska je danas zauzela dva sela u Donjeck regiji, piše Kyiv Independent. Riječ je o Popiv Jaru i Ivano-Darivki. Rusija istovremeno steže obruč i oko ključnog grada, Pohorska.
"Veliki napredak"
Američka administracija sastanak u Aljasci ocijenila je kao “veliki napredak”, iako nije došlo do dogovora o okončanju rata u Ukrajini.
Podsjetimo, nakon tri sata razgovora, američki i ruski čelnik održali su sinoć press konferenciju.
Putin je u Anchorageu poručio da je “Rusija iskreno zainteresirana za kraj sukoba” i spremna raditi na sigurnosti Ukrajine, dok je Trump naglasio da je “mnoge točke dogovorio” s ruskim liderom, ali da “nema dogovora dok se sve ne dogovori”.
Press konferenciju je, protivno protokolu, otvorio ruski predsjednik zahvalivši Trumpu na inicijativi za summit te izrazivši nadu da će dogovor približiti mir u Ukrajini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
