Zelenski: Rusija ne bi trebala biti nagrađena zbog invazije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da Rusija ne bi trebala biti "nagrađena" za svoj rat, uoči iščekivanog sastanka s američkim i europskim čelnicima s ciljem pronalaska rješenja za sukob.
Oglas
"Vladimir Putin pokazivat će moć ubijanjem kako bi i dalje vršio pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i gazio diplomatske napore", napisao je ukrajinski predsjednik na Facebooku, dodajući da Rusija "ne bi trebala biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu".
Prethodno je pozvao Rusiju da "okonča ovaj rat koji je sama započela".
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se s europskim čelnicima u Washingtonu prije sastanka s Donaldom Trumpom, priopćila je u ponedjeljak Europska komisija.
Ovo je "pripremni sastanak" prije sastanka s američkim predsjednikom u Bijeloj kući, naznačila je Komisija u svom službenom dnevnom redu.
Sudjeluje i Vance
ABC News izvijestio je u ponedjeljak, pozivajući se na izvor upoznat s planovima, da će i američki potpredsjednik J. D. Vance prisustvovati sastanku ukrajinskog i američkog predsjednika u Washingtonu u ponedjeljak.
Prethodni susret u Bijeloj kući u veljači zapamćen je po tome što su ga Trump i njegov potpredsjednik Vance javno ukorili i ponizili u Ovalnom uredu, kritizirajući ga zbog nedostatka zahvalnosti za američku podršku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas