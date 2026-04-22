SDP: Javni pružatelj usluge ne bi trebao biti usmjeren na ostvarivanje profita

Bjelovarska Gradska organizacija SDP-a zatražila je u srijedu hitno vraćanje cijena vode na prijašnju razinu, nakon što su građani u travnju dobili znatno veće račune zbog poskupljenja koje, po tvrdnjama SDP-a, u prosjeku prelazi 50 posto.
Predsjednik bjelovarskog SDP-a Nenad Nekvapil ustvrdio je na konferenciji za novinare kako ne može biti riječ o usklađivanju cijena, jer "da je riječ o stvarnom usklađivanju cijena, govorili bismo o poskupljenju od tri ili četiri posto".
Osvrnuo se i na obrazloženje tvrtke Vodne usluge Bjelovar da je do poskupljenja došlo zbog rasta troškova, ponajprije energenata, te dugogodišnjeg izostanka ekonomski održivih cijena.
Nekvapil je to ocijenio neuvjerljivim, podsjetivši da je prijedlog odluke o novim cijenama objavljen još u prosincu prošle godine, u razdoblju stabilnih cijena energenata.
Jedan od razloga poskupljenja SDP vidi u procesu pripajanja više vodnih poduzeća u jedinstveni sustav. Iako se to predstavlja kao racionalizacija, rezultat je suprotan jer Bjelovarčani preuzimaju troškove sredina u kojima se godinama nije dovoljno ulagalo u vodnu infrastrukturu.
SDP je iznio tri zahtjeva - hitno vraćanje cijena na prijašnju razinu, restrukturiranje Vodnih usluga i pokrivanje povećanih troškova iz dobiti poduzeća, a ne iz sredstava građana.
"Javni pružatelj usluge ne bi trebao biti usmjeren na ostvarivanje profita, već na pružanje kvalitetne i dostupne usluge građanima," rekao je Nekvapil.
Osim toga, upozorio je kako to možda nije posljednje poskupljenje vode jer proces pripajanja vodnih poduzeća još nije završen.
SDP je prozvao i gradsku vlast zbog izostanka komunikacije prema građanima, podsjetivši da se godinama isticalo kako su cijene vode i komunalnih usluga u Bjelovaru među najnižima u Hrvatskoj.
