Hajdaš Dončić: Ne šalje Plenković poruke protiv radikalizma već pleše balkanski tango

„Hrvatska danas nosi kaput s dva lica, jedno je europsko koje govori o suživotu, pravu na glazbeni, kulturni ili sportski izražaj, i koje priča o demokraciji, a drugi je balkanski koji se hrani motivima iz prošlosti koji govore 'gdje si bio koje godine'. I naš premijer voli taj kaput. Umjesto da mladoj Hrvatskoj govori jasne poruke protiv radikalizma, on pleše tango s balkanskim mirisom”, poručio je SDP-ovcima Hajdaš Dončić u uvodnom govoru na sjednici Glavnog odbora stranke.