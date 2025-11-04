Oglas

reagiranje

SDP o sramoti u Splitu: "Danas se napadaju Srbi, sutra netko drugi"

author
N1 Info
|
04. stu. 2025. 08:06
26.04.2018., Zagreb - Predsjednistvo SDP-a. rPhoto: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine. Neslužbeno, rekli su im da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara, te da članovi KUD-a iz Novog Sada iziđu iz prostorija. Oglasio se SDP.

Oglas

"Ono što se sinoć dogodilo u Splitu sramota je za Hrvatsku. Sramota je za državu koja se diči demokracijom i europskim vrijednostima, a u kojoj danas huligani s fantomkama slobodno marširaju, uzvikujući fašističke pozdrave i proganjajući manjine - dok vlast šuti", priopćili su iz SDP-a.

"Premijer Andrej Plenković kukavica je koja se ne usuđuje priznati očito: sve ovo se događa jer je cijelo ljeto zatvarao oči pred radikalizmom. Pravdao je, umanjivao, kalkulirao - i sada gledamo posljedice.

Počelo je postavljanjem Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika, zatim smo slušali fašističke pokliče na Hipodromu i u centru Zagreba, a onda i u Saboru koji je odnedavno - pod HDZ-ovim pokroviteljstvom - postao i mjesto za revizionističke tribine. Dogodio se Benkovac, dogodio se Šibenik. I svima je, osim Plenkoviću, bilo jasno gdje to vodi: u crnilo, u mrak, u progone. I sada, kada manjine u ovoj zemlji ponovno moraju strahovati za svoj život, kulturu, opstojnost... i kada se kulturne manifestacije prekidaju vikom, prijetnjama i nasiljem: Plenković sve to ignorira.

Jer se boji.

Boji se svojih partnera s krajnje desnice. Boji se izgubiti nekoliko glasova. Boji se da će ostati bez vlasti. A dok on važe rejtinge, prebire po statistikama i hvali se da "Hrvati nisu nikada bolje živjeli" - Hrvatska tone u moralni mrak. Danas se napadaju Srbi, sutra će to biti netko drugi.

Ovo nije domoljublje, ovo nije hrvatstvo - ovo je kukavičluk, isključivost i agresija. A najveći krivac za to je premijer koji popušta iz dana u dan i koji ne štiti vrijednosti Ustava - već svoj mandat.

I na kraju, moramo se upitati, kako - nakon svega ovoga - manjinski zastupnici i dalje mogu sjediti u toj vladajućoj većini? Kako mogu podržavati premijera koji je potpuno kapitulirao pred naletom radikala i koji je stvorio atmosferu u kojoj manjine u ovoj zemlji danas žive gore nego u osvit Domovinskog rata?

Ovo nije Hrvatska kakvu su sanjali oni koji su je stvarali. Ovo je Hrvatska koja se vraća unatrag: u vrijeme straha, podjela i mržnje", napisali su.

Teme
SDP Split dani srpske kulture

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ