Počelo je postavljanjem Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika, zatim smo slušali fašističke pokliče na Hipodromu i u centru Zagreba, a onda i u Saboru koji je odnedavno - pod HDZ-ovim pokroviteljstvom - postao i mjesto za revizionističke tribine. Dogodio se Benkovac, dogodio se Šibenik. I svima je, osim Plenkoviću, bilo jasno gdje to vodi: u crnilo, u mrak, u progone. I sada, kada manjine u ovoj zemlji ponovno moraju strahovati za svoj život, kulturu, opstojnost... i kada se kulturne manifestacije prekidaju vikom, prijetnjama i nasiljem: Plenković sve to ignorira.