Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine. Neslužbeno, rekli su im da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara, te da članovi KUD-a iz Novog Sada iziđu iz prostorija. Oglasio se SDP.
"Ono što se sinoć dogodilo u Splitu sramota je za Hrvatsku. Sramota je za državu koja se diči demokracijom i europskim vrijednostima, a u kojoj danas huligani s fantomkama slobodno marširaju, uzvikujući fašističke pozdrave i proganjajući manjine - dok vlast šuti", priopćili su iz SDP-a.
"Premijer Andrej Plenković kukavica je koja se ne usuđuje priznati očito: sve ovo se događa jer je cijelo ljeto zatvarao oči pred radikalizmom. Pravdao je, umanjivao, kalkulirao - i sada gledamo posljedice.
Počelo je postavljanjem Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika, zatim smo slušali fašističke pokliče na Hipodromu i u centru Zagreba, a onda i u Saboru koji je odnedavno - pod HDZ-ovim pokroviteljstvom - postao i mjesto za revizionističke tribine. Dogodio se Benkovac, dogodio se Šibenik. I svima je, osim Plenkoviću, bilo jasno gdje to vodi: u crnilo, u mrak, u progone. I sada, kada manjine u ovoj zemlji ponovno moraju strahovati za svoj život, kulturu, opstojnost... i kada se kulturne manifestacije prekidaju vikom, prijetnjama i nasiljem: Plenković sve to ignorira.
Jer se boji.
Boji se svojih partnera s krajnje desnice. Boji se izgubiti nekoliko glasova. Boji se da će ostati bez vlasti. A dok on važe rejtinge, prebire po statistikama i hvali se da "Hrvati nisu nikada bolje živjeli" - Hrvatska tone u moralni mrak. Danas se napadaju Srbi, sutra će to biti netko drugi.
Ovo nije domoljublje, ovo nije hrvatstvo - ovo je kukavičluk, isključivost i agresija. A najveći krivac za to je premijer koji popušta iz dana u dan i koji ne štiti vrijednosti Ustava - već svoj mandat.
I na kraju, moramo se upitati, kako - nakon svega ovoga - manjinski zastupnici i dalje mogu sjediti u toj vladajućoj većini? Kako mogu podržavati premijera koji je potpuno kapitulirao pred naletom radikala i koji je stvorio atmosferu u kojoj manjine u ovoj zemlji danas žive gore nego u osvit Domovinskog rata?
Ovo nije Hrvatska kakvu su sanjali oni koji su je stvarali. Ovo je Hrvatska koja se vraća unatrag: u vrijeme straha, podjela i mržnje", napisali su.
