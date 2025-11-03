Ovih sedam biljaka odobrila je i NASA: Čiste zrak u prostorijama, ali postoji "kvaka"

Ipak, pregled meta-analize iz 2019. godine sagledao je desetljeća istraživanja na ovu temu i došao do drugačijeg zaključka. U studiji pod nazivom "Biljke u saksijama ne poboljšavaju kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru: pregled i analiza prijavljenih učinkovitosti uklanjanja VOC-a“, istraživači su otkrili da bi vam bilo potrebno 10 do 1.000 biljaka po kvadratnom metru poda u vašem domu, uredu ili drugom zatvorenom prostoru kako biste postigli iste učinke kao u laboratorijskim studijama.