Ovih sedam biljaka odobrila je i NASA: Čiste zrak u prostorijama, ali postoji "kvaka"
Hrvatska je, kao i Srbija, među zemljama s vrlo zagađenim zrakom, pa ne škodi pokušati učiniti sve što možemo da situaciju barem malo poboljšamo – barem u vlastitom domu. Ako nemate novca za skupe pročišćivače zraka, pokušajte s prirodnim metodama.
Kako bi poboljšala životne uvjete astronauta u svemirskim postajama, NASA je 1989. godine provela istraživanje i sastavila popis biljaka koje poboljšavaju kvalitetu zraka. Međutim, American Lung Association donekle je osporio tu tvrdnju, objašnjavajući da "biljke ne poboljšavaju kvalitetu zraka."
Naime, deseci istraživanja došli su do sličnih zaključaka: sobne biljke mogu smanjiti zagađivače u zraku – odnosno VOC (hlapljive organske spojeve) poput formaldehida i benzena, za koje se zna da uzrokuju mnoge zdravstvene probleme, uključujući respiratorne tegobe i rak.
Ipak, pregled meta-analize iz 2019. godine sagledao je desetljeća istraživanja na ovu temu i došao do drugačijeg zaključka. U studiji pod nazivom "Biljke u saksijama ne poboljšavaju kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru: pregled i analiza prijavljenih učinkovitosti uklanjanja VOC-a“, istraživači su otkrili da bi vam bilo potrebno 10 do 1.000 biljaka po kvadratnom metru poda u vašem domu, uredu ili drugom zatvorenom prostoru kako biste postigli iste učinke kao u laboratorijskim studijama.
Koristeći ranija istraživanja, standardizirali su metriku i ekstrapolirali rezultate na veće prostorije. Zaključili su da prirodna ventilacija zgrade obavlja većinu posla u uklanjanju VOC-a, a ne same biljke – osim ako u kući ili uredu od 140 kvadratnih metara nemate otprilike 680 biljaka.
Unatoč tome, to ne umanjuje blagotvoran učinak sobnih biljaka u domu, pa pogledajte popis koji je NASA objavila 1989. godine.
Popis biljaka za čišći zrak (NASA, 1989.)
Ženska sreća – Spathiphyllum
Prekrasna biljka koja može poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru do 60 posto. Smanjuje razinu plijesni tako što je apsorbira kroz lišće i prenosi do korijena. U kupaonici smanjuje vlagu i upija štetne pare acetona i alkohola. Uklanja amonijak, benzen, formaldehid i trikloretilen. Ukrašena je lijepim bijelim cvijetom, nije zahtjevna za održavanje, traži neizravno svjetlo i vlažnu zemlju, prenosi City Magazin.
Zlatni puzavac – Epipremnum aureum
Izvrsna biljka za pročišćavanje zraka, no može biti otrovna za kućne ljubimce, pa s njom budite oprezni. Blagotvorno djeluje na zdravlje jer filtrira benzen i formaldehid, prisutne primjerice u dimu cigareta. Vrlo je jednostavna za održavanje, zalijeva se tek kad se zemlja osuši i najbolje uspijeva na neizravnom svjetlu.
Sobna paprat – Nephrolepis exaltata
Prirodni ovlaživač zraka koji također uklanja formaldehid i druge toksine. Idealan je za osobe sa suhom kožom i tegobama povezanima s hladnim vremenom. Potrebno ju je držati na svijetlom mjestu i redovito zalijevati.
Zeleni ljiljan – Chlorophytum comosum
Vrlo uobičajena i nezahtjevna sobna biljka koja može ukloniti do 90 posto toksina iz zraka u samo dva dana. Listovi brzo rastu i pomažu u apsorpciji štetnih tvari poput plijesni i alergena. Uklanja manje količine formaldehida i ugljičnog monoksida. U jednom testu, soba puna zelenih ljiljana bila je očišćena od ugljičnog monoksida za samo 24 sata.
Svekrvin jezik – Sansevieria trifasciata
Poznata i kao sanseverija, ova biljka noću proizvodi kisik pa je idealna za spavaće sobe. Dobro podnosi i svjetla i tamna mjesta. Jeftin je i učinkovit pročistač zraka te jedna od rijetkih biljaka koje noću ne troše kisik. Također uklanja mnoge otrovne čestice iz okoline.
Fikus – Ficus elastica robusta
Osvježava zrak i smanjuje broj štetnih mikroorganizama u prostoriji. Njegova učinkovitost u pročišćavanju zraka povećava se s vremenom jer bakterije na lišću fikusa razgrađuju toksine, pri čemu biljka ispušta čist zrak. Kako raste, mikroorganizmi se razmnožavaju i povećavaju učinkovitost čišćenja.
Krizantema
Vrlo atraktivna biljka, učinkovita u uklanjanju hlapljivih organskih spojeva (VOC). Posebno je korisna u domovima pušača jer mnogi duhanski proizvodi sadrže visoke razine benzena.
