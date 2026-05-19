Britance šokirale optužbe o silovanjima u emisiji "Brak na prvu", bilo je i prijetnji napada kiselinom

Britansko Ministarstvo kulture, medija i sporta (DCMS) poručilo je da su optužbe za silovanje i seksualno zlostavljanje povezane s reality showom Married at First Sight UK “ozbiljne” te da moraju postojati posljedice za “kriminalna djela ili bilo kakvo nedjelo”.

Reakcija dolazi nakon istrage BBC-jeve emisije Panorama, u kojoj su tri žene iznijele teške optužbe protiv muškaraca s kojima su bile uparene tijekom snimanja popularnog realityja. Dvije žene tvrde da su ih njihovi televizijski supruzi silovali, dok je treća rekla da je bila žrtva seksualnog čina bez pristanka.

Britanski regulator Ofcom poručio je da televizijske kuće moraju voditi “dužnu brigu” o dobrobiti sudionika emisija, dok je turistička kompanija Tui objavila da privremeno obustavlja sponzorstvo emisije, javlja BBC.

Channel 4 uklonio emisiju s platformi

Nakon objave istrage Channel 4 uklonio je sve epizode emisije sa streaming servisa i televizijskih platformi, kao i sadržaj povezan s emisijom na društvenim mrežama.

Televizija je priopćila da je još prošlog mjeseca pokrenula neovisnu istragu o sustavu zaštite sudionika nakon što su im predstavljene “ozbiljne optužbe o nedjelima”.

Produkcijska kuća CPL, koja proizvodi britansku verziju emisije, odbacila je kritike te preko odvjetnika poručila da njihov sustav zaštite sudionika predstavlja “zlatni standard” u industriji.

Britanski ministar sigurnosti Dan Jarvis rekao je da je “iznimno zabrinut” zbog navoda te pozvao Channel 4 i CPL na potpunu istragu.

“S obzirom na ozbiljnost optužbi, vrlo je vjerojatno da će slučaj biti prijavljen policiji i da će postati predmet kaznene istrage”, rekao je Jarvis.

“Nesreća koja čeka da se dogodi”

Predsjednica parlamentarnog Odbora za kulturu Caroline Dinenage ocijenila je da format emisije sam po sebi nosi visok rizik.

“To je emisija u kojoj se očekuje da potpuni stranci gotovo odmah postanu intimni partneri. Dijele krevet i život praktički nekoliko minuta nakon upoznavanja. Djeluje kao nesreća koja čeka da se dogodi”, rekla je.

Dodala je da su zaštitni mehanizmi morali biti uspostavljeni prije, tijekom i nakon snimanja jer neke sudionice “nisu odmah shvatile što im se dogodilo”.

Reality Married at First Sight UK prikazuje samce koji pristaju “vjenčati se” s potpunim strancima koje prvi put vide na ceremoniji vjenčanja. Iako brakovi nisu pravno valjani, parovi zajedno odlaze na “medeni mjesec”, useljavaju se i pokušavaju graditi vezu pred kamerama.

Sudionice tvrde da ih produkcija nije zaštitila

Sve tri žene koje su govorile za BBC tvrde da Channel 4 i produkcija nisu učinili dovoljno da ih zaštite.

Jedna od žena rekla je da ju je televizijski suprug silovao i prijetio joj napadom kiselinom te sada planira pokrenuti pravni postupak protiv produkcije.

Druga sudionica tvrdi da je produkciju obavijestila o navodnom silovanju prije emitiranja emisije, ali su njezine epizode ipak prikazane.

Treća žena, Shona Manderson, optužila je svog televizijskog partnera Bradleyja Skellyja da je ejakulirao u nju bez pristanka.

Svi prozvani muškarci odbacuju optužbe.

Odvjetnici prvog muškarca tvrde da su svi seksualni odnosi bili sporazumni te negiraju prijetnje i nasilje.

Odvjetnici drugog muškarca tvrde da je seksualni odnos započeo sporazumno, ali da je odmah prekinut kada je žena neverbalno pokazala da više ne pristaje.

Bradley Skelly poručio je da je vjerovao da postoji pristanak te “kategorički odbacio bilo kakve optužbe za seksualno nedolično ponašanje”.

Pozivi na strože mjere zaštite

Bivša britanska ministrica za zaštitu žena Jess Phillips rekla je da je produkcija trebala imati stručnjake za obiteljsko nasilje i seksualno nasilje tijekom snimanja.

“Svaki znak problema trebao je rezultirati trenutnim prekidom odnosa, a ne prebacivanjem odluke na žrtvu”, rekla je.

Iz organizacije Women’s Aid poručili su da svi uključeni u reality programe moraju proći obuku o zaštiti od nasilja i seksualnog zlostavljanja.

“Ako televizije rade emisije temeljene na intimnim odnosima, tada zaštita i sigurnost sudionika moraju biti jednako važni kao i sama produkcija”, rekla je direktorica organizacije Farah Nazeer.

Nova sezona emisije već je snimljena i trebala bi biti emitirana ove godine.