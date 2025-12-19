SDP u saborsku proceduru uputio set izmjena devet zakona

Istaknula je i da je jako važno da će žrtva morati biti obaviještena najmanje sedam dana prije da se počinitelj, kada bude otpušten iz institucije, vraća u zajednicu u kojoj živi kako se ne bi više generirao osjećaj nesigurnosti i nepovjerenje u sustav. Uvest će se, dodala je, i obvezni program i za roditelje i za dijete jer je do sada nesuradnja roditelja bila veliki problem, a cijelo vrijeme žrtva je ostala nezaštićena, s počiniteljem u istom razredu.