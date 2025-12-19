Zajedničko zaduživanje
Europska unija postigla dogovor o Ukrajini! Tri zemlje neće sudjelovati
Europske vlade nisu uspjele postići dogovor o slanju zamrznute ruske državne imovine Ukrajini nakon 16-satnog summita u Bruxellesu, što predstavlja velik neuspjeh za njemačkog kancelara Friedricha Merza i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen.
Umjesto toga, zemlje su bile prisiljene prihvatiti hitni rezervni plan koji se temelji na zajedničkom zaduživanju EU-a, a koji je tjednima zagovarao belgijski premijer Bart De Wever i koji se do nekoliko sati prije zaključenja dogovora smatrao malo vjerojatnim. Kao dodatni udarac jedinstvu EU-a, tri zemlje - Mađarska, Slovačka i Češka - u tom planu neće sudjelovati, piše Politico.
"Zaključak je, nakon današnjeg dana, da je naša potpora Ukrajini zajamčena“, rekla je danska premijerka Mette Frederiksen dok je summit završavao u 3 sata ujutro.
Sporazum pruža ključnu financijsku pomoć ratom iscrpljenom ukrajinskom gospodarstvu, koje se suočava s rizikom ozbiljnog nedostatka gotovine već početkom sljedećeg proljeća, dok se sukob s Rusijom nastavlja i ulazi u četvrtu godinu.
"Razum je prevladao"
Iako dogovor svima omogućuje da proglase pobjedu, to nije rješenje koje su Njemačka i Komisija zagovarale uoči summita.
"Naravno da se nekima to nije svidjelo… htjeli su kazniti [ruskog predsjednika Vladimira] Putina oduzimanjem njegova novca“, rekao je De Wever, misleći na izvorni plan korištenja ruske imovine. No, dodao je, „politika nije emocionalan posao“ i „razum je prevladao“.
Tjednima su izvršna vlast EU-a i Berlin vršili pritisak na države članice da dovrše kontroverzni plan prema kojem bi se do 210 mlrd. eura zamrznute ruske državne imovine iskoristilo za financiranje Ukrajine. De Wever je ponovno spriječio taj ishod, nakon što je već tijekom prethodnog summita u listopadu osujetio shemu s ruskom imovinom.
Umjesto toga, čelnici su se dogovorili o zajedničkom zaduživanju u iznosu od 90 mlrd. eura kako bi se financirao zajam Ukrajini u razdoblju od dvije godine. Taj će zajam biti jamčen zajedničkim proračunom EU-a.
Iako je ta opcija bila privlačna južnim zemljama, nisu je podupirale Njemačka i njezini saveznici u sjevernoj Europi, koji se tradicionalno protive izdavanju obveznica kojima bi jamčili za visoko zadužene partnere.
No na kraju su prevladali hitnost ukrajinskih financijskih potreba i očaj europskih čelnika da pokažu potporu u trenutku kada Donald Trump pokazuje kolebljivost, a Putin govori o pobjedi.
Kao ustupak Njemačkoj, čelnici su otvorili mogućnost da se zamrznuta ruska imovina u budućnosti iskoristi za otplatu zajma Ukrajini. Međutim, o tome će se tek naknadno raspravljati.
De Weverove taktike
S obzirom na to da se Belgija od samog početka protivila planu korištenja ruske imovine za financiranje zajma, diplomati EU-a i financijski stručnjaci proveli su brojne besane noći uoči summita, dorađujući pravni jezik i nudeći dodatne financijske zaštitne mehanizme kako bi umirili De Wevera.
Ulog je za belgijskog premijera bio iznimno visok, jer se najveći dio ruske imobilizirane imovine u Europi nalazi u financijskoj tvrtki Euroclear, koja je registrirana upravo u Belgiji.
De Wever je više puta zahtijevao da, zauzvrat za potporu tom planu, države EU-a osiguraju neograničene iznose novca kako bi zaštitile Belgiju u malo vjerojatnom slučaju da Kremlj pokuša povratiti ta sredstva.
Prošao plan B
Međutim, čak je i za najvatrenije zagovornike ideje o korištenju ruske imovine to bio prevelik zahtjev.
Iako su De Weverove opstrukcijske taktike bile popularne na domaćem terenu, u Europskom vijeću učinile su ga gotovo izopćenikom, pa su se drugi čelnici čak poigravali krajnjom idejom da Belgiju nadglasaju kako bi se dogovor ipak postigao. No to se na kraju nije pokazalo potrebnim.
Dok je Komisija očajnički pokušavala spasiti plan s ruskom imovinom, zasebna skupina zemalja predvođena Belgijom i Italijom potajno je radila na oživljavanju njima dražeg Plana B: zajedničkog zaduživanja EU-a.
„Pokazalo se kao najrealnije i najpraktičnije rješenje“, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron novinarima.
