Europska unija postigla dogovor o Ukrajini! Tri zemlje neće sudjelovati

Umjesto toga, zemlje su bile prisiljene prihvatiti hitni rezervni plan koji se temelji na zajedničkom zaduživanju EU-a, a koji je tjednima zagovarao belgijski premijer Bart De Wever i koji se do nekoliko sati prije zaključenja dogovora smatrao malo vjerojatnim. Kao dodatni udarac jedinstvu EU-a, tri zemlje - Mađarska, Slovačka i Češka - u tom planu neće sudjelovati, piše Politico.