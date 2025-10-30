Rješenje za maloljetničko nasilje: Veće kazne za roditelje, povratak socijalnih radnika u škole?

Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja rekao je kako je kako se puno toga što je izneseno na okruglom stolu već i radi u sustavu, uključujući preventivne programe, no da se sada treba što više raditi kako bi se to poboljšalo, a također je istaknuo kako je prije deset dana na međuresornom sastanku dogovoreno da se ide s novim akcijskom planom za djecu i mlade s obzirom na to da se nasilje događa i izvan školskih ustanova.