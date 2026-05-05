Seizmolog Kuk o potresu u Slavoniji: Rijetki su, ali mogu biti razorni

Seizmolog Krešimir Kuk komentirao je potres u Kopačkom ritu, istaknuvši da to područje ne spada među seizmički najaktivnije dijelove Hrvatske, ali da su u Slavoniji zabilježeni i jači potresi
Oglas
"Seizmička aktivnost ondje je slabija i većinom se bilježe potresi manje magnitude. U posljednje vrijeme bilo je mirnije, ali u povijesti su zabilježeni i jači potresi", rekao je Kuk.
Kako javlja HRT, seizmolog je kao primjer naveo potres iz 1964. godine kod Dilj gore magnitude 5,6, koji je prouzročio znatne štete, naglasivši da je riječ o najboljem pokazatelju da seizmička aktivnost na tom području nije zanemariva.
Kuk je dodao i kako maksimalne zabilježene magnitude u Slavoniji ostaju ispod 6 prema Richteru te da takvi potresi mogu biti razorni, ali su vrlo rijetki.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas