Prilično jak potres u Slavoniji

Seizmološka služba

Jutros u 2 sata i 35 minuta seizmografi seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su prilično jak potres 30 km sjeverno-sjevernoistočno od Osijeka na području Kopačkog rita.

Magnituda potresa iznosila je 4.1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS.

Potres se osjetio na širem području istočne Hrvatske, navode u priopćenju.