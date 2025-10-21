Selak Raspudić pokreće inicijativu: Mobiteli van iz škola!

Ante Kujundžić (Most) pak ističe kako se u svakoj generaciji mladih ogledava kolektivna svijest onoga što društvo u svojoj biti jest. „Stoga, nije pitanje što nije u redu s mladima, nego što nije u redu s nama“, rekao je i naglasio kako pitanje mladih u Hrvatskoj danas nije samo sociološko, ni pitane zapošljavanja, stanova, obrazovanja, to je u svoj biti pitanje smisla društva. „Kad se kaže da mlade ništa ne zanima, da su apatični, apolitični… jedino pitanje koje se nameće je tko je kriv“, rekao je zastupnik i naglasio kako to sigurno nisu mladi.