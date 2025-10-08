Najava dolazi nakon što je Danska u veljači objavila da će mobiteli biti zabranjeni u svim školama i posliješkolskim klubovima. Odluka je donesena na preporuku državne komisije za dobrobit, osnovane radi ispitivanja rastućeg nezadovoljstva među djecom i mladima, koja je zaključila da djeca mlađa od 13 godina ne bi trebala imati vlastiti pametni telefon ili tablet.