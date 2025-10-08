digitalno zatočeništvo
Danska će dodatno zaštititi djecu: "Vide stvari koje nijedno dijete ne bi trebalo vidjeti"
"Vide stvari koje nijedno dijete ne bi trebalo vidjeti"
Danska premijerka Mette Frederiksen objavila je da će zemlja zabraniti korištenje društvenih mreža osobama mlađima od 15 godina, optuživši mobitele i društvene mreže da „kradu djetinjstvo našoj djeci“.
U govoru na otvaranju danskog parlamenta (Folketinga) u utorak, Mette Frederiksen je rekla: „Oslobodili smo čudovište.“ Dodala je: „Nikada prije toliko djece i mladih nije patilo od anksioznosti i depresije.“
Premijerka je istaknula i da mnoga djeca imaju poteškoće s čitanjem i koncentracijom, te dodala: „Na ekranima vide stvari koje nijedno dijete ili mlada osoba ne bi trebali vidjeti.“
Zabrana nekoliko platformi?
Nije precizirala koje će društvene mreže biti obuhvaćene novim mjerama, ali je rekla da će se odnositi na „nekoliko“ platformi. Predviđena je mogućnost da će roditelji morati dati dopuštenje svojoj djeci za korištenje društvenih mreža od 13. godine.
Nadaju se da bi zabrana mogla stupiti na snagu već sljedeće godine.
Ova odluka slijedi primjer Australije, koja uvodi zabranu korištenja društvenih mreža poput Facebooka, Snapchata, TikToka i YouTubea za mlađe od 16 godina, te Norveške, čiji je premijer Jonas Gahr Støre također najavio strožu granicu od 15 godina, povećavši je s dosadašnjih 13, piše The Guardian.
Støre je prošle godine rekao da će to biti „teška bitka“, ali da političari moraju djelovati kako bi zaštitili djecu od „moći algoritama“.
"Bili smo previše naivni"
Danska ministrica za digitalizaciju, Caroline Stage, opisala je najavu svoje vlade kao „proboj“. Izjavila je: „Rekla sam to već, i ponovit ću: bili smo previše naivni. Prepustili smo digitalne živote djece platformama koje nikada nisu imale njihovu dobrobit na umu. Moramo prijeći iz digitalnog zatočeništva u zajednicu.“
BREAK: Denmark plans to become the first European country to ban social media for children under 15.— Oliver Whitfield-Miočić (@olivermiocic) October 7, 2025
Prime Minister Mette Frederiksen said: “We have said yes to cell phones in our children's lives with the best intentions … but the reality is that we have unleashed a monster" pic.twitter.com/8gxQsq3boo
U svom je govoru premijerka navela podatke koji pokazuju da 60% dječaka u dobi od 11 do 19 godina ne vidi nijednog prijatelja u slobodno vrijeme, dok 94% danskih učenika sedmog razreda ima profil na društvenim mrežama prije nego što navrše 13 godina.
„Mobiteli i društvene mreže kradu djetinjstvo našoj djeci“, rekla je.
U veljači zabranili mobitele u svim školama
Najava dolazi nakon što je Danska u veljači objavila da će mobiteli biti zabranjeni u svim školama i posliješkolskim klubovima. Odluka je donesena na preporuku državne komisije za dobrobit, osnovane radi ispitivanja rastućeg nezadovoljstva među djecom i mladima, koja je zaključila da djeca mlađa od 13 godina ne bi trebala imati vlastiti pametni telefon ili tablet.
Rezultati istraživanja o utjecaju društvenih mreža na djecu i mlade potiču vlade diljem svijeta da preispitaju pristup društvenim mrežama. U lipnju je Grčka predložila da EU uvede „dob digitalne punoljetnosti“ koja bi spriječila djecu da pristupaju društvenim mrežama bez pristanka roditelja.
