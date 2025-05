Selak Raspudić: Tomašević se opravdano plaši moga ulaska u drugi krug

Selak Raspudić smatra i da većina Sesvećana smatra kako stanje u gradu i usluge koje on pruža svojim građanima nisu zadovoljavajući. Upozorila je da se Zagreb guši u smeću i smradu, infrastrukturno se raspada, a život u njemu nam je zbog sve većih prometnih gužvi sve stresniji. Uz to, nezanemariv dio građana nema riješenu osnovnu infrastrukturu koja bi u europskom gradu 21. stoljeća trebala biti samorazumljiva, od priključka na kanalizaciju do mjesta u vrtiću.