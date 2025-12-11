Selak Raspudić: Tražimo da se 85 tisuća eura oduzme od Ureda gradonačelnika

''Svakim danom građanin u Zagrebu, kada koristi bolovanje za njegu djeteta, gubi 30-ak eura dnevno što tjera osobe na povratak na posao dok djeca nisu u potpunosti spremna za povratak u vrtiće i prve razrede osnovnih škola. Naš prijedlog je da se uvede dodatak od 10 eura dnevno, smatramo da je to demografska mjera, usklađena s direktivom o ravnoteži poslovnog i privatnog života'', ustvrdila je zastupnica Milka Rimac Bilušić.