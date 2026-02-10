Selo s 44 stanovnika postaje novi hit za stanovanje: "Naseljavanje će se dogoditi, planirano ili neplanirano"

"Naša politika priuštivog stanovanja puno je šira i ne odnosi se samo na Vučevicu, ali taj je prostor posebno istaknut zbog svih infrastrukturnih promjena koje se ondje događaju. Cilj je uključiti jedinice lokalne samouprave da aktivno prate potrebe svojih stanovnika, provode ankete i prilagođavaju programe priuštivog stanovanja konkretnim okolnostima. Negdje su potrebni stanovi, negdje kuće, a postoje i različiti modeli: od dugoročnog zakupa državnog zemljišta do poticane kupnje. Ne postoji jedinstveno rješenje za sve sredine. Ne radi se o tome da će se odjednom izgraditi stanovi za 20 tisuća ljudi, nego o dugoročnom i postupnom razvoju naselja kroz više desetljeća", kaže Čogelja i dodaje kako razvoj mora biti postupan.