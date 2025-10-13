Split dobiva novi ulaz u grad, evo kad bi trebao biti probijen tunel Kozjak

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Probijanje 2525 metra dugog tunela Kozjak, koji je dio prometne infrastrukture za istočni ulaz u Split, trebalo bi završiti u travnju, a vrijednost projekta koji obuhvaća još oko 5,5 kilometara ceste od prometnice A1 do Kaštela iznosi 120 milijuna eura, najavljeno je u ponedjeljak.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavio je prilikom obilaska gradilišta tunela Kozjak da je dosad probijeno oko 1500 metara glavne tunelske cijevi i oko 1700 metara servisne cijevi.

Do veljače bi trebalo biti završeno probijanje glavne cijevi, dok se završetak probijanja servisne cijevi očekuje u travnju, rekao je Boban novinarima izrazivši zadovoljstvo dosadašnjim radovima.

"Dionica od autoceste A1 do državne ceste D8 je duga osam kilometara, a u sklopu nje je i tunel dužine 2525 metara. Cjelokupan projekt košta 120 milijuna eura", kaže predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.

Najavio je da će 25. listopada biti otvorene ponude idejnih projekata za most preko Kaštelanskog zaljeva, koji također dio prometne infrastrukture ulaska u Split s istočne strane, čime će se smanjiti gužve na splitskom području.

Nakon toga će Hrvatske ceste odabrati optimalno rješenje i pristupiti izradi studije utjecaja na okoliš, pa izgradnji samog mosta, što podrazumijeva višegodišnje aktivnosti.

Budimir je izvijestio kako su u razdoblju od 2016. do 2025. Hrvatske ceste investirale 270 milijuna u izgradnju i obnovu prometnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"U sljedećih deset godina ulaganja u prometnu infrastrukturu u Splitsko-dalmatinskoj županiji dosegnut će oko 735 milijuna eura", istaknuo je Budimir.