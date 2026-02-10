Nove neprilike: Stižu olujno jugo, obilna kiša, temperature i do 16, nakon toga nagli nalet hladnoće i snijeg

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima slabije kiše u unutrašnjosti i duž Jadrana. Vozi se uglavnom po mokrim i skliskim kolnicima, a kako ima i magle, vozače se poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba. U nastavku utorka većinom će kišiti mjestimice duž Jadrana i uz Jadran. Prema večeri i u noći će jugo dobivati na snazi.