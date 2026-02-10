VREMENSKA PROGNOZA
Nove neprilike: Stižu olujno jugo, obilna kiša, temperature i do 16, nakon toga nagli nalet hladnoće i snijeg
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima slabije kiše u unutrašnjosti i duž Jadrana. Vozi se uglavnom po mokrim i skliskim kolnicima, a kako ima i magle, vozače se poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba. U nastavku utorka većinom će kišiti mjestimice duž Jadrana i uz Jadran. Prema večeri i u noći će jugo dobivati na snazi.
Zato će u srijedu na moru biti jakog i olujnog juga. Kiše i pljuskova bit će u većini predjela Hrvatske, na Jadranu mjestimice i grmljavine.
Nepovoljne će biti vremenske prilike i tijekom četvrtka. Duž Jadrana i uz Jadran mjestimice treba računati na mogućnost lokalno izraženije oborine. Na moru će biti i vjetrovito, uz jako i olujno jugo. Uz južinu, bit će neobično toplo za ovo doba godine, mjestimice i do 16 stupnjeva.
U petak bi još uglavnom tijekom prijepodneva moglo biti kiše i pljuskova na istoku i jugu zemlje, sredinom dana i navečer malo kiše može pasti u središnjim i zapadnim područjima te na sjeveru.
Subota donosi novo jače pogoršanje vremena, pri čemu će ponovno biti obilnije oborine duž Jadrana i uz Jadran. Također će u gorju biti snijega.
U nedjelju bi snijega prolazno moglo biti i u nekim nizinima unutrašnjosti, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
