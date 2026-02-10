Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Nove neprilike: Stižu olujno jugo, obilna kiša, temperature i do 16, nakon toga nagli nalet hladnoće i snijeg

author
Tea Blažević
|
10. velj. 2026. 07:11
pexels
Pexels/Pixabay/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima slabije kiše u unutrašnjosti i duž Jadrana. Vozi se uglavnom po mokrim i skliskim kolnicima, a kako ima i magle, vozače se poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba. U nastavku utorka većinom će kišiti mjestimice duž Jadrana i uz Jadran. Prema večeri i u noći će jugo dobivati na snazi.

Zato će u srijedu na moru biti jakog i olujnog juga. Kiše i pljuskova bit će u većini predjela Hrvatske, na Jadranu mjestimice i grmljavine.

Nepovoljne će biti vremenske prilike i tijekom četvrtka. Duž Jadrana i uz Jadran mjestimice treba računati na mogućnost lokalno izraženije oborine. Na moru će biti i vjetrovito, uz jako i olujno jugo. Uz južinu, bit će neobično toplo za ovo doba godine, mjestimice i do 16 stupnjeva. 

U petak bi još uglavnom tijekom prijepodneva moglo biti kiše i pljuskova na istoku i jugu zemlje, sredinom dana i navečer malo kiše može pasti u središnjim i zapadnim područjima te na sjeveru. 

Subota donosi novo jače pogoršanje vremena, pri čemu će ponovno biti obilnije oborine duž Jadrana i uz Jadran. Također će u gorju biti snijega.

U nedjelju bi snijega prolazno moglo biti i u nekim nizinima unutrašnjosti, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ