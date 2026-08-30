"Hod za Liku"
Severina pozvala na prosvjed: Čovječanstvo su koštali glupani i loši ljudi. Mogu ga spasiti samo dobri i hrabri
Severina je objavom na svom Instagram profilu poslala poruku građankama i građanima RH i pozvala sve na prosvjed zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici.
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"Hrvatska hoda za Gospić. Smrt, bolest i korupcija pogađaju svakoga i nemaju ideološki predznak. Ne postoji ideologija koja podržava zagađenje i koja podržava da pojedinci kradu", poručila je Severina pa dodala:
"Taktika je od pamtivijeka da čovjeka koji slobodno misli, a posebno ženu, optužiš da radi protiv države i riješio si stvar.
To se upravo događa u Srbiji, gdje vlast tuče, uhodi i zatvara svoje studente i građane samo zato što traže odgovornost. Želimo li postati takvo društvo? Slijede li i nama, nakon batinaša na fejzbucima, batinaši po ulicama? Svi koji su protiv Hoda za Liku:
- su ili slizani s kriminalcima koji su otpad istresli u Gospiću i drugdje
- ili su slizani s vlasti i o njoj ovise
- ili su jednostavno glupi
Četvrtog nema.
Čovječanstvo su koštali glupani i loši ljudi. Svijet mogu spasiti samo dobri i hrabri.
Vidjela sam političare koji se smiju starim ljudima iz Gospića koji kažu da su se razboljeli. Vidjela sam i ministricu koja kaže da je voda dobra. Neka pošalje liječnike da pregledaju ljude, jesu li oni dobro.
Naši nogometaši uvijek govore: iznad svih - Hrvatska. Zato, neka i sportaši u što većem broju dođu u subotu. Neka dođe što više javnih osoba, bilo kojeg svjetonazora. Jer - Hrvatska je u pitanju, rekao bi prvi hrvatski predsjednik, pripadnik partizanskog antifašističkog pokreta, koji je oslobodio Zagreb od fašista. Baš njega Igor Štimac drži na coveru svog Facebooka. Štimčev otac bio je u partiji. Moj nije.
Njegov otac je bio direktor u HEP-u, moj je bio radnik u HEP-u. Otac Andreja Plenkovića je bio u partiji. Moj nije. Plenković je u svojoj maturskoj radnji citirao Karla Marxa i Edvarda Kardelja. Ja sam pisala o glazbi. Svi ti likovi peru svoju političku prošlost. Zato, ne stavljajte nam metu na čelo, jer će vam se obiti o glavu.
Neka dođu molitelji s Trga i oni što hodaju za život. Neka mole i hodaju za Hrvatsku; Hrvatskoj treba molitva, neka se više okanu žena. Neka hodaju za Liku, jer života u Lici, i svugdje gdje je otrovni otpad, uskoro neće biti.
Neka dođu i pravi branitelji, da obrane Hrvatsku i da više nijedan kilogram tuđeg opasnog otpada ne završi kod nas.
Ako je Hrvatska stvarno iznad svih, dokažimo to djelima, a ne riječima. Vidimo se!"
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