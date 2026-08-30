Njegov otac je bio direktor u HEP-u, moj je bio radnik u HEP-u. Otac Andreja Plenkovića je bio u partiji. Moj nije. Plenković je u svojoj maturskoj radnji citirao Karla Marxa i Edvarda Kardelja. Ja sam pisala o glazbi. Svi ti likovi peru svoju političku prošlost. Zato, ne stavljajte nam metu na čelo, jer će vam se obiti o glavu.