Oglas

"pravo na siguran život"

Nezavisni sindikat znanosti pozvao građane da se pridruže prosvjedu za Liku

author
Hina
|
30. kol. 2026. 11:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Inicijatori prosvjeda zbog odlaganja otpada u Lici, koji ce se odrzati 5. rujna u Zagrebu, plakatima traze donacije za, kako kazu, "ogranizaciju prosvjeda". Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja objavio je u nedjelju kako podupire građane Like koji traže zaštitu svojega zdravlja, okoliša i prava na siguran život, podupire i organizatore prosvjeda pa građane poziva da im se pridruže u prosvjedu.

Oglas

Zabrinjavajuće je, smatra sindikat, što u Hrvatskoj ponovno postaje uobičajeno, kao i 90-ih godina prikazivati upozorenja na propuste vlasti, kriminal ili ugrožavanje sigurnosti i zdravlja kao „oporbeno mahnitanje“ i „antidomoljublje“. 

Svakoj akciji civilnog društva i sindikata pokušava se prišiti etiketa stranačke politike, a svaku temu pretvoriti u kulturni i identitetski rat ljevice i desnice, što je duboko štetno za normalno, demokratsko funkcioniranje društva i države.

Umjesto bavljenja umanjivanjem političke štete, tvrdi sindikat, odgovorna vlast u ovoj situaciji trebala bi mobilizirati sve stručne kapacitete za smanjivanje rizika i uklanjanje otpada, provesti neovisnu analizu uzroka institucionalnih propusta te predložiti konkretne mjere za njihovo sprječavanje u budućnosti.

Teme
civilno društvo i sindikati demokracija ideološke podjele institucionalni propusti kritika vlasti odgovornost vlasti politizacija društva politička retorika ugrožavanje demokracije

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ