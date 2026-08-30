Nezavisni sindikat znanosti pozvao građane da se pridruže prosvjedu za Liku

Patrik Macek/PIXSELL

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja objavio je u nedjelju kako podupire građane Like koji traže zaštitu svojega zdravlja, okoliša i prava na siguran život, podupire i organizatore prosvjeda pa građane poziva da im se pridruže u prosvjedu.

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Zabrinjavajuće je, smatra sindikat, što u Hrvatskoj ponovno postaje uobičajeno, kao i 90-ih godina prikazivati upozorenja na propuste vlasti, kriminal ili ugrožavanje sigurnosti i zdravlja kao „oporbeno mahnitanje“ i „antidomoljublje“.

Svakoj akciji civilnog društva i sindikata pokušava se prišiti etiketa stranačke politike, a svaku temu pretvoriti u kulturni i identitetski rat ljevice i desnice, što je duboko štetno za normalno, demokratsko funkcioniranje društva i države.

Umjesto bavljenja umanjivanjem političke štete, tvrdi sindikat, odgovorna vlast u ovoj situaciji trebala bi mobilizirati sve stručne kapacitete za smanjivanje rizika i uklanjanje otpada, provesti neovisnu analizu uzroka institucionalnih propusta te predložiti konkretne mjere za njihovo sprječavanje u budućnosti.