Sindikat pomoraca reagirao na izvješće Ministarstva i istaknuo važnu razliku u odnosu na nacrt

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je cjelovito izvješće o nesreći broda Lastovo u ponedjeljak. Resorni ministar Oleg Butković dao je izjavu za medije i rekao da će zatražiti razrješenje predsjednika Uprave Jadrolinije. Očitovanje na Izvješće Ministarstva objavio je Sindikat pomoraca Hrvatske.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Iako se novo Izvješće o nesreći na trajektu Lastovo donekle razlikuje od onoga što je bilo navedeno u Nacrtu (autorstvo kojega MMPI nikada nije negiralo) očekivano su potvrđeni nedostaci u Sustavu upravljanja sigurnošću, koji se temelji na ISM kodu (dalje u tekstu: SUS). Nesporno je potvrđena odgovornost predsjednika uprave Jadrolinije Rijeka kao odgovorne osobe za implementaciju i provedbu SUS-a. Podsjećamo da je izravna i jedna od ključnih odgovornosti predsjednika uprave osiguranje uspostave, primjene i održavanja SUS standarda.

Najbitnija razlika Izvješća u odnosu na Nacrt svakako je u stavu prema odgovornosti Zapovjednika. Postavljanje pitanja Zapovjednikove odgovornosti po SUS-u, a da je u istom Izvješću utvrđeno da je SUS vrlo manjkav, nas uistinu iznenađuje.

Ministarstvo objavilo izvješće o nesreći broda Lastovo

“Ne može se tražiti odgovornost članova posade broda pa ni zapovjednika”

Stav Sindikata pomoraca Hrvatske je jasan: Ne može se tražiti odgovornost članova posade broda pa ni zapovjednika ukoliko na brodu ne postoji ili nije proveden kvalitetan Sustav upravljanja sigurnošću. Propisana procedura pri radovima koji su doveli do tragedije nije postojala, a rampa na trajektu ne može i ne smije pasti slobodnim padom. Zapovjednik broda nije odgovoran za donošenje procedura unutar SUS-a, već je za to odgovoran predsjednik uprave. Ukoliko nadležni tvrde da je sve to moguće onda je problem sigurnosti puno dublji nego što smo mislili.

SPH će dati punu pravnu, moralnu i ljudsku potporu zapovjedniku trajekta Lastovo i njegovim pravnim zastupnicima u dokazivanju nevinosti. Pozivamo sve časnike i posadu Jadrolinijinih brodova da učine isto.

Istodobno pozivamo Skupštinu Društva Jadrolinija da napokon donese odluku o razrješenju predsjednika uprave. Časna ostavka više nije opcija. Kao prva karika disfunkcionalnog lanca tehnike i Sustava upravljanja sigurnošću, predsjednik uprave nesporno ima najveću i neupitnu odgovornost.

Jadrolinija je najveća i najvažnija hrvatska brodarska kompanija i krajnji je trenutak da je vlasnik tako i tretira.

Kvalitetna i profesionalna Uprava za novi početak.”

