Sindikat zdravstva: Dobiven treći radni spor radnika riječke bolnice, neka ministar Ružić nadoknadi štetu

U sindikatu očekuju da će dobiti i radni spor za glavnu sestru klinike za onkologiju, a potom i za inženjera koji je dobio izvanredni otkaz jer je podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg ravnatelja Alena Ružića, sadašnjeg ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te još dvije osobe za kriminal i korupciju u gradnji i opremanju nove bolnice.