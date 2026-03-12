Sisak mora platiti 25 milijuna eura. Orlić optužuje bivšu gradonačelnicu, oglasio se i SDP

"Nitko od onih koji su stavili potpis na ugovor koji je očito bio štetan za Grad nije završio u zatvoru niti mu je oduzeta imovina. Činjenica da su sudovi presudili u korist privatnih tvrtki, a protiv Grada Siska, sugerira da je ugovor bio lihvarski dizajniran tako da Grad Sisak izgubi u svakom scenariju - bilo da nastavi plaćati, bilo da raskine ugovor", navodi se u priopćenju.