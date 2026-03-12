PRAVOMOĆNA PRESUDA
Sisak mora platiti 25 milijuna eura. Orlić optužuje bivšu gradonačelnicu, oglasio se i SDP
Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić prozvao je u četvrtak bivšu gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček zbog pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda u korist investitora za nedovršenu sportsku dvoranu, prema kojoj Grad Sisak mora platiti oko 25 milijuna eura tvrtki Epsilon građenje.
"Sudski spor vodila je bivša gradonačelnica Kristina Ikić Baniček. Imala je 12 godina da riješi ovaj problem, ali je propustila nekoliko prilika za nagodbu s izvođačem radova", rekao je gradonačelnik Domagoj Orlić na konferenciji za novinare.
Dodao je kako su kamate u međuvremenu nadmašile iznos glavnice te upozorio da Gradu prijeti i dodatnih pet milijuna eura troškova.
Prema dokumentima koji su sastavni dio ovogodišnjeg gradskog proračuna, glavnica spora iznosi 14.955.998,79 eura. Razliku do ukupnih približno 25 milijuna eura, koliko Grad Sisak mora platiti temeljem presude, čine kamate nastale tijekom sudskog postupka koji traje više od deset godina, kao i odvjetnički troškovi. Zbog visine spora ti su troškovi u tom razdoblju dosegli gotovo milijun eura.
Projekt izgradnje sportske dvorane na sisačkoj zaobilaznici pokrenut je 2007. godine, za vijeme HDZ-ova gradonačelnika Dinka Pintarića.
Gradonačelnik Orlić poručio je da neće dopustiti destabilizaciju gradskog proračuna zbog ove presude.
"Neću dopustiti bilo kakav udar koji bi na bilo koji način onemogućio funkcioniranje gradskog sustava. U narednim danima pronaći ćemo rješenje. Održat ćemo stabilnim gradski proračun i gradski sustav, nesmetano ćemo isplaćivati sve obveze i plaće gradskih zaposlenika, a realizacija niti jednog projekta neće doći u pitanje", rekao je Orlić.
Gradonačelnik nije objasnio na koji način Grad Sisak planira u roku od 15 dana podmiriti obvezu od oko 25 milijuna eura, no nije isključio mogućnost da zatraži pomoć od Vlada Republike Hrvatske.
SDP: Dug Grada Siska temeljem presude rezultat odluka HDZ-a
Sisački SDP poručio je u četvrtak da je dug Grada Siska od 25 milijuna eura, nakon pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda u korist investitora za nedovršenu sportsku dvoranu, rezultat moralne i političke pljačke koju je HDZ potpisao 2007. godine i za nju mora snositi punu odgovornost.
Iz SDP-a su gradonačelnika pozvali da se ispriča građanima zbog postupaka svojih stranačkih kolega te drže da bi jedini ispravan potez bio da HDZ preuzme financijski teret i dug podmiri iz vlastite stranačke blagajne, a ne iz proračuna.
"Nitko od onih koji su stavili potpis na ugovor koji je očito bio štetan za Grad nije završio u zatvoru niti mu je oduzeta imovina. Činjenica da su sudovi presudili u korist privatnih tvrtki, a protiv Grada Siska, sugerira da je ugovor bio lihvarski dizajniran tako da Grad Sisak izgubi u svakom scenariju - bilo da nastavi plaćati, bilo da raskine ugovor", navodi se u priopćenju.
Dodaju da to nije bio poslovni odnos već "podmuklo osmišljena zamka na izravnu štetu Grada Siska i građana".
Iz sisačke organizacije SDP-a poručuju i da bi izostanak jasne osude postupaka bivših dužnosnika značio političku zaštitu njihovih odluka. Smatraju da gradonačelnik mora odlučiti hoće li, kako navode, stati u obranu javnog interesa ili braniti poteze koji su doveli do financijskih obveza koje sada opterećuju gradski proračun.
