Analitičar: "Treba mijenjati format saborskog 'aktualca'. Ovo je katastrofa"

"HDZ-ovi zastupnici, premijer i ministri izgledaju dominantno kada znaju koja oporbena pitana mogu očekivati. Po meni, ni Siniša Hajdaš Dončić ni ostali zastupnici oporbe u ponedjeljak se nisu doimali uvjerljivo. Inače najviše iskaču oni koji se najradikalnije sukobe s Plenkovićem ili izvuku neki 'rage bait' (taktika namjernog izazivanja bijesa) direktnom konfrontacijom. Ali, to više nema veze s ikakvim sadržajem. Bavimo se stvarima koje su iza nas, a ne izazovima koji su pred nama. Sve se svodi na to tko će imati bolju doskočicu, a kad se izađe iz tog kruga, nitko ništa ne dobiva. Naravno da onda na kraju pati reputacija Sabora kao institucije", ističe.