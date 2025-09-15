NI AKTUALNO NI PRIJEPODNE
Analitičar: "Treba mijenjati format saborskog 'aktualca'. Ovo je katastrofa"
Jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora započelo je uobičajenim Aktualnim prijepodnevnom. Institut je to propisan saborskim Poslovnikom koji zastupnicima omogućava postavljanje pitanja predstavnicima Vlade o svim temama iz domene izvršne vlasti.
Aktualno prijepodne već odavno traje duže od samog prijepodneva. Ovoga ponedjeljka za postavljanje pitanja predstavnicima Vlade prijavio se 41 zastupnik pa uz predviđeno vrijeme postavljanja pitanja i davanja odgovora na njih te sve replike i ispravke netočnih navoda, saborski 'aktualac' otegnuo se duboko iza podneva. Povrh toga, njime su dominirale teme koje su se vrtjele oko pozdrava 'Za dom spremni', HOS-a, Drugog svjetskog rata, Domovinskog rata, 'ustašizacije'... Već do svoje polovice Aktualno prijepodne zvučalo je kao sat povijesti, a ne "aktualni sat".
Inače, do prije dvadesetak godina institut postavljanja zastupničkih pitanja članovima Vlade doista se zvao "aktualni sat". Kada je počeo curiti izvan tog vremenskog okvira, nazvan je Aktualnim prijepodnevom. Prije sedam godina postojala je inicijativa da se Aktualno prijepodne održava jednom mjesečno, a da broj pitanja bude ograničen na 15 od kojih bi osam postavili oporbeni zastupnici, a sedam zastupnici vladajuće većine.
"Ni sadržaja ni retorike"
Da bi svakako trebalo mijenjati format Aktualnog prijepodneva smatra i politički komentator i komunikacijski stručnjak Maro Alavanja.
"Format 'aktualca' možda bi trebalo mijenjati u smjeru onoga što postoji u britanskom parlamentu, gdje se jednom tjedno postavljaju Pitanja premijeru (Prime Minister's Questions, skraćeno PMQs, nap.a.) na kojima, među ostalim, lider opozicije raspravlja s premijerom desetak minuta. Postoji dijalog o nekoj temi, a ne kao kod nas kada nakon pitanja odgovor traje pet minuta, pa više nitko ne zna koje je pitanje postavljeno, a na sve to još ide i po tridesetak povreda poslovnika na većinu kojih predsjndik sabora Gordan Jandroković izriče opomene pro forme. Na koncu ne bude ni sadržaja ni retorike. Mislim da je ovo definitivno pogrešan format", kaže.
Tko će imati bolju doskočicu?
Na ovom Aktualnom prijepodnevu prevladavale su ideološke teme koje je bilo lako predvidjeti pa je, dodaje Alavanja, premijeru Andreju Plenkoviću i članovima Vlade bilo lako pripremiti se za njih.
"HDZ-ovi zastupnici, premijer i ministri izgledaju dominantno kada znaju koja oporbena pitana mogu očekivati. Po meni, ni Siniša Hajdaš Dončić ni ostali zastupnici oporbe u ponedjeljak se nisu doimali uvjerljivo. Inače najviše iskaču oni koji se najradikalnije sukobe s Plenkovićem ili izvuku neki 'rage bait' (taktika namjernog izazivanja bijesa) direktnom konfrontacijom. Ali, to više nema veze s ikakvim sadržajem. Bavimo se stvarima koje su iza nas, a ne izazovima koji su pred nama. Sve se svodi na to tko će imati bolju doskočicu, a kad se izađe iz tog kruga, nitko ništa ne dobiva. Naravno da onda na kraju pati reputacija Sabora kao institucije", ističe.
"Performansi bez sadržaja"
Naspram toga, kaže Alavanja, u drugom planu su ostala neka dobra zastupnička pitanja poput onoga koje je postavila nezavisna Marija Selak Raspudić (o Planu upravljanja migracijama i azilom do 2030. godine koji je u javnu raspravu pušten u gluho doba ljeta, nap.a.) ili pitanje IDS-ovog Dalibora Pausa o mogućoj gradnji nuklearne elektrane na području sadanje termoelektrane Plomin u Istri.
"To su dobra pitanja, kada su premijer i ministri na vjetrometini i kada se s njima može diskutirati o tome. Zato mislim da bi trebalo mijenjati format Aktualnog prijepodneva jer u ovom postojećem saborski zastupnici se lakše odlučuju za performans bez sadržaja pa imamo dvostruki kaos, mješavinu katastrofalnih političkih i komunikacijskih poteza. Događaje vezane uz 'ZDS' svi su već osudili ili o tome zauzeli stav pa ne vidim zašto se priča opet vraćala na početak. Ima niz drugih životno važnih tema - priuštivi najam stanova, manjak liječnika, dugovi bolnica veledrogerijama...", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare