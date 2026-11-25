sjednica vlade
Plenković najavio pad inflacije na 2,7 posto, građani u trezorce uložili više od milijardu eura
U Zagrebu je održana sjednica Vlade. Uvodno se obratio premijer Andrej Plenković.
Oglas
Plenković je na početku govorio o proračunu, istaknuvši da je najevći dio sredstava predviđen za očuvanje životnog standarda građana. Nastavlja se i s ulaganjima u sigurnost i obranu, a tu su i poljoprivreda, ribarstvo i energetska sigurnost.
Očekuje rast i sniženje inflacije na 2,7 posto, proračunski deficit oko 2,9 posto, najavio je.
"Hrvatska ni na koji način nije u proceduri prekomjernog prorčaunskog manjka", rekao je govoreći o izvješću EK-a.
Završeno je još jedno izdanje trezorskih zapisa, više od 31 tisuću građana je upisalo, u ovom krugu, više od milijardu eura. To je, kaže premijer, znak povjerenja u politike Vlade.
Nastavit će se voditi računa i o turizmu, poručio je premijer. "Očekuje se dobar natavak podsezone i priprema iduće. Uz napomenu da su iz NPOO-a uložena velika sredstva u kontinentalni turizam", rekao je. Čestitao je Zadru jer je ove godine "šampion hrvatskog turizma".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas