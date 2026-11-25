Rast nezadovoljstva
Grci ponovno štrajkaju: "Nećemo se pomiriti s rastom cijena i zamrznutim plaćama"
Radnici u grčkom javnom sektoru i nekoliko sindikata iz privatnog sektora u srijedu štrajkaju na nacionalnoj razini, zahtijevajući veće plaće i kvalitetnije javne usluge, zbog čega je promet diljem zemlje poremećen.
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Trajektne linije prema otocima te jutarnji i večernji polasci metroa obustavljeni su, dok su letovi u nekim regionalnim zračnim lukama otkazani, nakon što su se štrajku pridružili pomorci te radnici u prometnom i telekomunikacijskom sektoru.
Štrajkom koji je sazvao najveći grčki sindikat javnog sektora ADEDY traži se ponovno uvođenje godišnjih dodataka na plaću, ukinutih tijekom grčke dužničke krize, kao i veća izdvajanja za zdravstvo i obrazovanje.
Očekuje se da će državni službenici, od školskih učitelja do bolničkih liječnika, tijekom dana izaći na ulice Atene i drugih gradova kako bi prosvjedovali i iskazali potporu štrajku.
Grčki štrajk, treći u posljednjih nekoliko tjedana, poklopio se sa sve snažnijim valom prosvjeda mladih diljem Europe zbog loših uvjeta obrazovanja, rastućih troškova stanovanja i pada životnog standarda.
„Borimo se za znatno povećanje plaća koje će nadoknaditi gubitak naše kupovne moći”, priopćio je ADEDY. „Nećemo se pomiriti s rastom cijena, zamrznutim plaćama, energetskim siromaštvom te katastrofalnim stanjem javnog zdravstva i obrazovanja.”
Grčka, jedna od najzaduženijih država europodručja, oporavila se od financijskog sloma koji je među ostalim doveo do rezanja plaća u zamjenu za pakete financijske pomoći vrijedne oko 280 milijardi eura.
Plaće su posljednjih godina rasle, a porezi su smanjivani, no mnoga se kućanstva i dalje teško nose s naglim rastom najamnina i troškova života, dodatno pogoršanim višim cijenama hrane i energije zbog ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku.
Vlada desnog centra premijera Kiriakosa Micotakisa, koji je ponovno izabran 2023. i kojeg na proljeće očekuju nacionalni izbori, ove je godine najavila porezne olakšice i subvencije u vrijednosti od oko 2,2 milijarde eura kako bi pomogla građanima s nižim primanjima i umirovljenicima.
Obećao je božićnicu od 500 eura za oko 700.000 državnih službenika, počevši od prosinca 2027., kao i prosječnu mjesečnu plaću od 1.800 eura u svim sektorima do 2030. godine, u odnosu na sadašnjih oko 1.400 eura.
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