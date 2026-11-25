"novi zamah" u pregovorima
Von der Leyen: Putin ne uspijeva slomiti Ukrajinu na bojnom polju, pa im pokušava slomiti duh
Proteklih tjedana pojavio se novi zamah u pregovorima o miru u Ukrajini, ocijenila je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Strasbourgu, dodajući da postoji sve više pokazatelja na pogoršanje stanja ruskog gospodarstva zbog sankcija.
Von der Leyen je u Europskom parlamentu u francuskom gradu govorila na kraju mjeseca u kojem se u Abu Dhabiju održao novi krug pregovora o miru između Rusije i Ukrajine, u kojem su se sastali američki, ruski i kineski predsjednici Donald Trump, Vladimir Putin i Xi Jinping, a Europa proglasila da je spremna sudjelovati na razgovorima i odredila tko će ju na njima predstavljati.
Predsjednica Komisije rekla je da Rusija plaća sve višu cijenu rata u Ukrajini – njezina ofenziva je „stala”, pa je u protekla dva mjeseca izgubila više teritorija nego je osvojila, uz 50 tisuća žrtava.
Putin danas ne uspijeva slomiti Ukrajinu na bojnom polju, pa pokušava „slomiti njezin duh”, s više od tisuću napada na ključnu infrastrukturu od rujna, rekla je njemačka političarka.
Naglasila je da se proteklih tjedana pokazuje „obnovljeni zamah” prema okončanju rata te da će Europa učiniti sve što može da se postigne mir – kroz diplomaciju, maksimalnu pomoć Ukrajini i maksimalni pritisak na Rusiju.
Von der Leyen je rekla da „sankcije funkcioniraju” i „urušavaju temelje ruskog rata” jer postoji sve više „pokazatelja pogoršanja ruske ekonomije”.
EU je u ponedjeljak najavila novi, 22. paket sankcija, koji između ostalog sankcionira još 60 ruskih banaka, zabranjuje europskim tvrtkama da razvijaju i održavaju rusku infrastrukturu i Europljanima da sjede u upravama ruskih tvrtki.
Predsjednica Komisije rekla je da je EU od početka rata Ukrajini već pomogla s 235 milijardi eura, a da će iduće godine pomoći s još 45 milijardi. Ukrajina će Europi trebati vratiti taj iznos tek kad joj Rusija isplati ratnu odštetu, dodala je.
Von der Leyen je najavila da će europski tim sudjelovati u idućem krugu pregovora o miru. Europa je sredinom studenog odredila da će je na tim razgovorima, uz Europsko vijeće i Komisiju, zastupati predstavnici Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Italije i Poljske.
Dio zastupnika u raspravi u srijedu ponovio je da Europu treba predstavljati Kaja Kallas, visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Moskva pak odbija Kallas i tvrdi da bi pregovori propali prije no što bi počeli ako će Estonka predstavljati Europu.
Von der Leyen je rekla da bi Rusija pokazala „da je ozbiljna oko pregovora” ako pristane na zimsko primirje u napadima na energetsku infrastrukturu i omogući izvoz hrane preko Crnog mora.
Novi „zamah” u pregovorima o kojem govori predsjednica Komisije događa se u vrijeme nove eskalacije sukoba između Rusije i Ukrajine, s nekim od najvećih međusobnih napada, pa i širenjem sukoba na Mediteran i Baltik.
Zovko o "istom obrascu počinitelja"
U raspravi nakon govora predsjednice Komisije sudjelovala je hrvatska zastupnica Željana Zovko koja je, u tjednu kad Parlament obilježava 35. godišnjicu stradanja Vukovara, usporedila hrvatsko s ukrajinskim iskustvom.
„Hrvatska je branila svoje pravo na slobodu, danas to pravo brani Ukrajina”, rekla je pučanka, dodajući da je „isti obrazac počinitelja” koji izbjegavaju odgovornost – „najprije agresija, potom poricanje zločina”.
Time se referirala na priopćenje Studentske liste, novu vlast u Srbiji, koja „već odbacuje rezoluciju” koju će Parlament izglasati u četvrtak, „dok obitelji nestalih iz Hrvatske i dalje čekaju da doznaju gdje su njihovi najmiliji”.
„U tom pokušaju prekrajanja prošlosti prepoznajemo isti obrazac kognitivnog rata kakav Rusija danas vodi protiv Ukrajine”, naglasila je Zovko, dodajući da „Hrvatska zna koliko dugo traju posljedice takve politike”.
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