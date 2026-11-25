Von der Leyen je u Europskom parlamentu u francuskom gradu govorila na kraju mjeseca u kojem se u Abu Dhabiju održao novi krug pregovora o miru između Rusije i Ukrajine, u kojem su se sastali američki, ruski i kineski predsjednici Donald Trump, Vladimir Putin i Xi Jinping, a Europa proglasila da je spremna sudjelovati na razgovorima i odredila tko će ju na njima predstavljati.