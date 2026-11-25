"samo četiri ministra"
Čačić: "Iznenađuje me ta razina podcjenjivanja bilo kakve pameti prosječnog hrvatskog građanina"
Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao izjavu premijera da su "samo četiri" ministra u njegovoj Vladi otišli zbog problema sa zakonom.
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