Članica uprave Zagrebačkog holdinga podnijela ostavku

Članica Uprave Zagrebačkog holdinga Matija Subašić-Maras podnijela je ostavku iz osobnih razloga.
Oglas
Ostavka stupa na snagu 17. siječnja 2026, javljaju u komunalnom društvu.
Skupština Zagrebačkog holdinga imenovala ju je za članicu Uprave 2021. godine.
"Zahvaljujemo se gđi Subašić-Maras koja je dala veliki doprinos transformaciji poslovanja Zagrebačkog holdinga. Tijekom protekle četiri godine osobno je vodila uspostavljanje profesionalnih i transparentnih sustava upravljanja ljudskim potencijalima, kao i proces digitalizacije i podizanja efikasnosti ključnih podružnica. Želimo joj uspjeh u daljnjoj karijeri“, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Skupštine Zagrebačkog holdinga.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas