Oglas

Matija Subašić-Maras

Članica uprave Zagrebačkog holdinga podnijela ostavku

author
N1 Info
|
19. pro. 2025. 10:24
PXL_040122_91349098 (1)
Davorin Visnjic/PIXSELL

Članica Uprave Zagrebačkog holdinga Matija Subašić-Maras podnijela je ostavku iz osobnih razloga.

Oglas

Ostavka stupa na snagu 17. siječnja 2026, javljaju u komunalnom društvu. 

Skupština Zagrebačkog holdinga imenovala ju je za članicu Uprave 2021. godine. 

"Zahvaljujemo se gđi Subašić-Maras koja je dala veliki doprinos transformaciji poslovanja Zagrebačkog holdinga. Tijekom protekle četiri godine osobno je vodila uspostavljanje profesionalnih i transparentnih sustava upravljanja ljudskim potencijalima, kao i proces digitalizacije i podizanja efikasnosti ključnih podružnica. Želimo joj uspjeh u daljnjoj karijeri“, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Skupštine Zagrebačkog holdinga.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Matija Subašić-Maras Zagrebački holding

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ