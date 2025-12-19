Članica uprave Zagrebačkog holdinga podnijela ostavku

"Zahvaljujemo se gđi Subašić-Maras koja je dala veliki doprinos transformaciji poslovanja Zagrebačkog holdinga. Tijekom protekle četiri godine osobno je vodila uspostavljanje profesionalnih i transparentnih sustava upravljanja ljudskim potencijalima, kao i proces digitalizacije i podizanja efikasnosti ključnih podružnica. Želimo joj uspjeh u daljnjoj karijeri“, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Skupštine Zagrebačkog holdinga.