Slanje eksplicitnih fotografija i internetsko uhođenje postaju kaznena djela postaju kaznena djela

Habijan se osvrnuo i na europski prijedlog poznat kao EU Kids Act, koji se odnosi na zaštitu djece na internetu i provjeru dobi korisnika digitalnih platformi. Prema nacrtu rješenja o kojem se razgovara na razini EU-a, djeci mlađoj od 13 godina ograničio bi se pristup društvenim mrežama, dok bi za dob od 13 do 15 godina pristup bio moguć uz nadzor roditelja ili skrbnika. Za starije od 15 godina ne bi bilo takvih ograničenja.