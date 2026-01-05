Oglas

rok k. u istražnom zatvoru

Slovenci u jednom zagrebačkom hotelu napravili kaos za Novu godinu

author
N1 Info
|
05. sij. 2026. 18:54
boitumelo-3-2eBZH9fjk-unsplash
Unsplash/Ilustracija

Državljanin Slovenije Rok K. uhićen je tijekom novogodišnje noći, a na zahtjev tužiteljstva određen mu je i istražni zatvor.

Oglas

On i njegova partnerica napravili su kaos u jednom zagrebačkom hotelu. U Zagreb su došli kako bi dočekali Novu godinu, no djevojka je, izgleda, popila te je počela raditi nered.

Ubrzo joj se u divljanju pridružio i sam Rok K. koji je, kako će se kasnije ispostaviti, također bio pod utjecajem alkohola. Budući da su oboje divljali po hotelu, osoblje je u jednom trenutku zatvorilo ulazna vrata i odlučilo pozvati policiju. No pomahnitali Slovenac vrata je razbio napravivši popriličnu štetu.

Pronađene droge u hotelskoj sobi

Kada su policajci konačno stigli na intervenciju i pretražili njegovu hotelsku sobu, pronašli su tamo oko 100 tableta MDMA te 30-ak grama kokaina.

Zbog toga je Rok K. priveden te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog zlouporabe opojnih droga i oštećenja tuđe stvari. Istražni zatvor mu je, kako doznaje Index, određen da ne ponovi neko slično kazneno djelo, ali i da ne pobjegne budući da je strani državljanin.

Teme
slovenac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ