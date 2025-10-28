Slovenski novinar: Ježim se kad čujem da će Vlada povećati represiju

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je urednik gospodarstva u slovenskom Dnevniku, Antiša Korljan. Govorili su o ubojstvu u Novom Mestu koje je šokiralo Sloveniju i rezultiralo ostavkama ministrice pravosuđa Andreje Katič i ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara.
"Jesu li ostavke ministara očekivane? Mislim da je to jedna civilizacijska gesta kojim ministar i ministrica preuzimaju tzv objektivnu političku odgovornost zbog tragičnog slučaj koji se dogodio u polju njihove nadležnosti", kaže Antiša Korljan pa dodaje kako ostavke Andreje Katič i Boštjana Poklukara nisu presedan.
"Mi smo takve slučajeve već imali u prošlosti u kojima su najviši političari preuzimali odgovornost. Ali moramo znati i to da stvar koja je trenutačno u centru javnog interesa, takva stvar se ne rješava u trajanju jednog mandata. To je stvar koja se rješava 10, 20 ili 30 godina, a ne iz jednog u drugi mandat. Tako da su ti govori kako se ovo ne bi dogodilo da je na vlasti neka druga koalicija, to je samo skupljanje političkih poena. Ne treba tomu pridavati pažnju", dodaje Korljan.
"Desnica kaže da bi trebala odstupiti Vlada Roberta Goloba. To ulazi u opis radnih zadataka svake oporbe, to nas ne treba čuditi. Zašto desnica kritizira Goloba? To im je posao. Na tome desnica skuplja političke bodove."
Međutim, Korljan vidi veći problem u drugom elementu priče, koji također dolazi iz redova slovenske krajnje desnice.
"Više brine to što je situacija u kojoj smo se sada našli, nakon ovog tragičnog slučaja, jako dobar humus za rast ideja o naoružanom ljudstvu. Već su iz radikalne slovenske desnice došli pozivi da se ljudi naoružaju i sami brinu o vlastitoj sigurnosti. To je opasno. Znamo iz sociološke teorije da vlast ima monopol nad nasiljem u državi."
"Činjenica je da se taj problem godinama nije rješavao. Bili su neki napori, ali oni su bili preslabi. Ako nismo znali, sada to znamo. Na to se upozoravalo i nažalost dogodilo se. Što se tiče političke odgovornosti: Slovenija je pred izborima. Redovni izbori trebali bi se održati u ožujku sljedeće godine. Ministrica pravosuđa nije članica Pokreta slobode, glavne vladajuće stranke. To prebrojavanje pozicija pred izbore donekle je očekivano."
Korljan dodaje kako ostavke ministara neće donijeti promjene, ali i kako smatra zabrinjavajućom retoriku premijera Goloba.
"Hoće li taj potez donijeti promjene? Naravno da ne. Skeptičan sam i oko namjere predsjednika Vlade koji kaže da će povećati represiju. Ja se ježim kad čujem da će Vlada povećati represiju. To je citat slovenskog predsjednika Vlade. Mislim da ni jedno ni drugo neće donijeti promjene. Ono što može donijeti promjene: u principu mislim da je to trka na duge staze. To nije jedan maraton, to je pet ili 10 maratona koji mogu kasnije uroditi plodom."
