Slovenski novinar: Ježim se kad čujem da će Vlada povećati represiju

"Mi smo takve slučajeve već imali u prošlosti u kojima su najviši političari preuzimali odgovornost. Ali moramo znati i to da stvar koja je trenutačno u centru javnog interesa, takva stvar se ne rješava u trajanju jednog mandata. To je stvar koja se rješava 10, 20 ili 30 godina, a ne iz jednog u drugi mandat. Tako da su ti govori kako se ovo ne bi dogodilo da je na vlasti neka druga koalicija, to je samo skupljanje političkih poena. Ne treba tomu pridavati pažnju", dodaje Korljan.