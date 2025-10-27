Ubojici iz Novog Mesta određen pritvor: Građani najavili prosvjed

N1

Privedenog 21-godišnjaka, osumnjičenog da je u noći sa subote na nedjelju napao Novomeščanina koji je potom preminuo od posljedica napada, danas su doveli na sud u Novom mestu, gdje je izašao pred istražnog suca, a on mu je odredio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Podijeli

Oglas

Osnovano je osumnjičen za počinjenje kaznenog djela osobito teške tjelesne ozljede s težom posljedicom - smrću oštećenog.

Kako su za N1 potvrdili s Okružnog suda u Novom mestu, osumnjičenom je određen pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, osumnjičen je za kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede s težom posljedicom – smrću oštećenog.

Na području jugoistočne Slovenije, posebno u nadležnosti Policijske uprave Novo mesto, danas je, kao i u nedjelju, pojačana prisutnost policije. Točan broj policajaca na terenu nije poznat, a premijer Robert Golob jučer je najavio da će u tom području biti dvostruko više policajaca nego drugdje.

Osim policajaca iz cijele zemlje koji će pomagati kolegama iz Novog mesta, uz romska naselja bit će raspoređene i posebne policijske jedinice, a prema riječima premijera, "vjerojatno i specijalne jedinice".

Ostavke ministara u državnom zboru

Zbog objektivne odgovornosti jučer su podnijeli ostavke ministri unutarnjih poslova i pravosuđa, Boštjan Poklukar i Andreja Katič. Danas će premijer njihove ostavke proslijediti državnom zboru. Ministri koji su podnijeli ostavke nastavit će raditi s punim ovlastima do imenovanja nasljednika, koje će Golob odabrati u narednim danima, najavio je predsjednik vlade.

U narednim danima svi nadležni uskladit će mjere koje bi trebale pridonijeti poboljšanju sigurnosnih uvjeta na području jugoistočne Slovenije. Premijer je najavio niz mjera i pooštravanje "kaznene politike, ne samo prema Romima, nego prema svim nasilnicima". Prema njegovim riječima, sve institucije - policija, državno odvjetništvo i sudstvo - morat će dobiti veće ovlasti.

O mjerama su jučer predstavnici vlade razgovarali s predstavnicima lokalne zajednice. Gradonačelnik Novog mesta Gregor Macedoni istaknuo je da predstavnici države već poznaju zahtjeve gradonačelnika.

Mjere će biti predstavljene u utorak, kada će u Novom mestu biti održana sjednica gradskog vijeća. Prema Golobovim riječima, sjednici će prisustvovati ključni predstavnici vlade, a pozvani su i glavna državna tužiteljica te predsjednik Vrhovnog suda.

U utorak poslijepodne, od 17 sati, u Novom mestu je najavljen i prosvjed. Nakon tragične smrti Novomeščanina, upućuju se pozivi na miran i dostojanstven prosvjed, ali i odlučni zahtjevi za promjenama.