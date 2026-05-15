IBLEROV TRG BEZ KOMENTARA

Smjene u Zagrebačkom Holdingu: Igor Rađenović (SDP) više nije šef Gradskih groblja

N1 Info
15. svi. 2026. 20:20
Davor Puklavec/PIXSELL

Igor Rađenović, bivši SDP-ov saborski zastupnik i dugogodišnji kadar blizak predsjedniku Zoranu Milanoviću, više nije voditelj Gradskih groblja Zagreb

Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, do smjene je došlo zbog rastućih tenzija između koalicijskih partnera SDP-a i Možemo!, a Rađenovićev odlazak navodno nije jedini u toj podružnici Zagrebačkog holdinga.

Iz SDP-a smjenu nisu komentirali, a sam Rađenović kratko je poručio da može pomoći “jedino ako je nekome netko umro”.

Rađenović je tijekom karijere obavljao niz važnih funkcija – od Zagrebačkih cesta i Zagrebačkog holdinga do mjesta saborskog zastupnika i zamjenika ministra financija.

Javnosti je posebno poznat po tome što je 2007. brutalno pretučen nakon što je USKOK-u prijavio korupciju u Zagrebačkim cestama.

Kasnije je radio i kao direktor Sisačkog vodovoda, odakle je smijenjen nakon sukoba sa sisačkom gradonačelnicom Kristinom Ikić Baniček, koju je optužio za pokušaj nezakonitih milijunskih investicija.

