Smjene u Zagrebačkom Holdingu: Igor Rađenović (SDP) više nije šef Gradskih groblja

Igor Rađenović, bivši SDP-ov saborski zastupnik i dugogodišnji kadar blizak predsjedniku Zoranu Milanoviću, više nije voditelj Gradskih groblja Zagreb
Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, do smjene je došlo zbog rastućih tenzija između koalicijskih partnera SDP-a i Možemo!, a Rađenovićev odlazak navodno nije jedini u toj podružnici Zagrebačkog holdinga.
Iz SDP-a smjenu nisu komentirali, a sam Rađenović kratko je poručio da može pomoći “jedino ako je nekome netko umro”.
Rađenović je tijekom karijere obavljao niz važnih funkcija – od Zagrebačkih cesta i Zagrebačkog holdinga do mjesta saborskog zastupnika i zamjenika ministra financija.
Javnosti je posebno poznat po tome što je 2007. brutalno pretučen nakon što je USKOK-u prijavio korupciju u Zagrebačkim cestama.
Kasnije je radio i kao direktor Sisačkog vodovoda, odakle je smijenjen nakon sukoba sa sisačkom gradonačelnicom Kristinom Ikić Baniček, koju je optužio za pokušaj nezakonitih milijunskih investicija.
